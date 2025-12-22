La palabra de Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa, tras blanquear el noviazgo con el nieto de Carlos Monzón: "Qué orgullo..."

“Qué orgullo y emoción tan grande. Gracias por dejarme acompañarte en esta y en todas tus locuras pepere”, expresó la joven junto a una imagen del sábado con Agustín dándose un beso en el evento y con el emoji de un corazón.

Cómo reaccionaron los padres de Fernando Báez Sosa ante la relación de Julieta Rossi con Agustín Monzón

Tras el blanqueo del romance entre Julieta Rossi y el nieto del ex boxeador Carlos Monzón, se conoció cuál es la opinión de esto de parte de los padres de Fernando Báez Sosa, Graciela y Silvino.

“Hubo peleas este finde. Peleas que van enfrentando quizás, no sé, Flor Vigna con Mica, Viciconte, peleas de vieja data, algunas peleas ideológicas de dos canales de streaming distintos. En este caso eligieron al nieto de Bonavena y al nieto de Monzón para que se enfrenten en el cuadrilátero”, señalaron este lunes en el ciclo Arriba Argentinos (El Trece).

Y se explicó: “Bueno, el ganador fue el nieto de Monzón y vamos a ver un momento muy emotivo porque además de esa victoria se quiso llevar él una victoria emocional. Les mostramos el momento y después les cuento un detalle que van a entender por qué”.

Agustín Monzón se confesó en medio del evento en la cancha de Huracán su amor por Julieta, la ex de Fernando Báez Sosa: “Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novio a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Te amo, te amo con todo mi corazón”, dijo el joven emocionado.

Y en ese sentido, se remarcó cómo fue la relación de la bailarina con los padres de Fernando tras su asesinato y qué piensan de la nueva relación sentimental de la joven.

“Lo emocionante de esta historia es que Juli Rossi es la ex novia de Fernando Báez Sosa y ella estuvo acompañando, después del asesinato de Fernando, estuvo acompañando a los papás de él en las marchas de pedido de justicia", se detalló en el programa.

Y sobre Julieta Rossi explicaron: "Ella no formó parte del documental 50 segundos que pudimos ver, que estrenó el mes pasado, pero sí es verdad que los papás de Fernando Báez Sosa le dieron de alguna manera esta bendición, como diciendo, por favor date una nueva oportunidad”, destacaron.