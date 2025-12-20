La especial propuesta de Agustín Monzón a Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, en Párense de Manos 3
Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, uno de los boxeadores más importantes de la Argentina, sorprendió a Julieta Rossi con un pedido especial ante un Tomás Adolfo Ducó colmado de público.
Agustín Monzón se subió al ring en Párense de Manos 3, el evento organizado por Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna junto al equipo de Vorterix, donde se enfrentó a Franco Bonavena. El cruce tuvo un condimento especial: ambos son nietos de dos leyendas del boxeo argentino, Carlos Monzón y Ringo Bonavena.
Ante un estadio Tomás Adolfo Ducó colmado pese a la alta temperatura y humedad en Capital Federal, este 20 de diciembre, los dos brindaron un show intenso que mantuvo al público en vilo. Finalmente, el nieto de Ringo se quedó con la victoria por decisión de los jueces pero los flashes llegó al final de la pelea.
Lejos de la frustración, Agustín se mostró conforme con su desempeño y, micrófono en mano, aprovechó el momento para protagonizar una escena inesperada. Entre aplausos y emoción, sorprendió a Julieta Rossi, expareja de Fernando Báez Sosa, quien se encontraba entre el público, y entre lágrimas le pidió que fuera su novia, desatando una ovación en el estadio.
"Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi que me acompañó en este proceso. Te amo con todo mi corazón", expresó conmovido Agustín.
Cómo comenzaron los rumores entre Agustín Monzón y Julieta Rossi
Agustín Monzón y Julieta Rossi, lo que parecía ser un romance informal se hizo efectivo este 20 de diciembre en Párense de Manos 3, el evento organizado por Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna junto con Vorterix. Ella, exnovia de Fernando Báez Sosa; él, actor y nieto del histórico —y polémico— boxeador argentino Carlos Monzón.
Uno de los momentos que más atención despertó fue su aparición conjunta en la alfombra roja de los Premios Ídolo, a comienzos de este mes. A partir de allí, comenzaron a circular distintas publicaciones de situaciones cotidianas que dejaron en evidencia una química que no pasó inadvertida para los seguidores de la farándula.
Sin embargo, el material que terminó de encender las alarmas fue un video grabado durante la ceremonia que distingue a creadores de contenido digital e influencers. Ambos lo subieron en simultáneo a sus cuentas de Instagram y en él se los ve distendidos, divertidos y con una cercanía que muchos interpretaron como un guiño claro a sus seguidores.
En ese mismo posteo, los comentarios cruzados no hicieron más que reforzar las sospechas. Monzón escribió con humor "lo dimos todo. No nos alcanzó para la clase de inglés nomás”, a lo que Rossi respondió con picardía: “No sé en qué idioma cantamos”. El ida y vuelta fue suficiente para que muchos dieran por hecho que la relación ya estaba afianzada.
Al recorrer sus perfiles, además, aparecen numerosas imágenes y más videos compartidos, acompañados por reacciones con emojis de corazones y mensajes entusiastas de sus fandoms. Aunque por ahora ninguno confirmó ni negó públicamente el vínculo, para gran parte de sus seguidores el romance ya es un hecho.