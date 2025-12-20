La especial propuesta de Agustín Monzón a Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, en Párense de Manos 3

Embed

Cómo comenzaron los rumores entre Agustín Monzón y Julieta Rossi

Agustín Monzón y Julieta Rossi, lo que parecía ser un romance informal se hizo efectivo este 20 de diciembre en Párense de Manos 3, el evento organizado por Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna junto con Vorterix. Ella, exnovia de Fernando Báez Sosa; él, actor y nieto del histórico —y polémico— boxeador argentino Carlos Monzón.

Uno de los momentos que más atención despertó fue su aparición conjunta en la alfombra roja de los Premios Ídolo, a comienzos de este mes. A partir de allí, comenzaron a circular distintas publicaciones de situaciones cotidianas que dejaron en evidencia una química que no pasó inadvertida para los seguidores de la farándula.

Sin embargo, el material que terminó de encender las alarmas fue un video grabado durante la ceremonia que distingue a creadores de contenido digital e influencers. Ambos lo subieron en simultáneo a sus cuentas de Instagram y en él se los ve distendidos, divertidos y con una cercanía que muchos interpretaron como un guiño claro a sus seguidores.

En ese mismo posteo, los comentarios cruzados no hicieron más que reforzar las sospechas. Monzón escribió con humor "lo dimos todo. No nos alcanzó para la clase de inglés nomás”, a lo que Rossi respondió con picardía: “No sé en qué idioma cantamos”. El ida y vuelta fue suficiente para que muchos dieran por hecho que la relación ya estaba afianzada.

Al recorrer sus perfiles, además, aparecen numerosas imágenes y más videos compartidos, acompañados por reacciones con emojis de corazones y mensajes entusiastas de sus fandoms. Aunque por ahora ninguno confirmó ni negó públicamente el vínculo, para gran parte de sus seguidores el romance ya es un hecho.

