Gallardo y la calculadora en mano: el presupuesto que le queda a River en el mercado
River activó rápido con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, pero aún dispone de una parte importante del presupuesto definido por la dirigencia. Cómo se distribuyó el gasto hasta ahora y qué posiciones aparecen como prioridad para lo que resta del mercado de pases.
River arrancó el mercado de pases con decisiones concretas y números claros. La llegada de Fausto Vera primero y la posterior incorporación de Aníbal Moreno marcaron el pulso inicial de un proceso que Marcelo Gallardo considera clave para encarar un 2026 cargado de competencia. Sin embargo, lejos de haber agotado sus recursos, el club todavía cuenta con margen económico para seguir reforzándose.
Desde el inicio, la dirigencia fijó un tope de inversión de 20 millones de dólares para este mercado. La idea fue ordenar las cuentas, evitar desbordes financieros y moverse con previsibilidad, una premisa que se volvió central luego de experiencias recientes en las que el gasto no siempre se tradujo en resultados deportivos.
Cuánto dinero ya invirtió River en este mercado de pases
Hasta el momento, el Millonario realizó dos operaciones concretas. Por Fausto Vera, proveniente de Atlético Mineiro, desembolsó 500 mil dólares correspondientes a un préstamo por un año, con una opción de compra ya acordada entre las partes. Se trató de una apuesta de bajo riesgo inmediato, alineada con la política de no comprometer grandes sumas en el corto plazo.
Fausto Vera, junto a Stefano Di Carlo en su presentación como nuevo refuerzo de River. (@RiverPlate)
El movimiento más importante llegó con Aníbal Moreno. River adquirió el 100% de su pase a cambio de siete millones de dólares, en una operación que respondió a un pedido puntual de Gallardo, quien venía siguiendo al mediocampista desde hacía tiempo. Con este refuerzo, el club buscó jerarquizar una zona del campo que había mostrado falencias durante la última temporada.
Junto a Stefano Di Carlo, Aníbal Moreno estampó la firma de su contrato en River. (@RiverPlate)
Sumando ambas incorporaciones, el gasto total asciende a 7,5 millones de dólares.
Cuánto presupuesto le queda disponible a River
Con un límite establecido en 20 millones, el cálculo es directo: a River todavía le quedan aproximadamente 12,5 millones de dólares disponibles para seguir reforzando el plantel. Esa cifra le permite al cuerpo técnico y a la dirigencia analizar nuevas incorporaciones sin urgencias, pero también sin margen para errores.
El objetivo es claro: sumar calidad sin romper la estructura financiera. Por eso, la estrategia no variará demasiado en relación a lo ya ejecutado. La prioridad seguirá siendo avanzar por préstamos con opción de compra y cargos bajos, una modalidad que ofrece flexibilidad y reduce el impacto inmediato en las cuentas del club.
¿En qué puestos busca reforzarse Gallardo?
Con el mediocampo parcialmente reforzado, la atención ahora está puesta en la defensa y en el ataque. River pretende incorporar variantes que le den mayor profundidad al plantel, especialmente pensando en la seguidilla de competencias que tendrá por delante.
Gallardo sabe que cualquier incorporación definitiva deberá ajustarse al presupuesto restante y encajar dentro de la planificación general. No se trata solo de nombres, sino de perfiles que puedan adaptarse rápido y ofrecer soluciones concretas.
Mientras tanto, el plantel ya trabaja en la pretemporada y el mercado sigue abierto. River se movió rápido, ordenó números y todavía tiene margen para completar un armado que será determinante en un año sin demasiado espacio para improvisar.