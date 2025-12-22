Gallardo y la calculadora en mano: el presupuesto que le queda a River en el mercado

El movimiento más importante llegó con Aníbal Moreno. River adquirió el 100% de su pase a cambio de siete millones de dólares, en una operación que respondió a un pedido puntual de Gallardo, quien venía siguiendo al mediocampista desde hacía tiempo. Con este refuerzo, el club buscó jerarquizar una zona del campo que había mostrado falencias durante la última temporada.

image

Junto a Stefano Di Carlo, Aníbal Moreno estampó la firma de su contrato en River. (@RiverPlate)

Sumando ambas incorporaciones, el gasto total asciende a 7,5 millones de dólares.

Cuánto presupuesto le queda disponible a River

Con un límite establecido en 20 millones, el cálculo es directo: a River todavía le quedan aproximadamente 12,5 millones de dólares disponibles para seguir reforzando el plantel. Esa cifra le permite al cuerpo técnico y a la dirigencia analizar nuevas incorporaciones sin urgencias, pero también sin margen para errores.

El objetivo es claro: sumar calidad sin romper la estructura financiera. Por eso, la estrategia no variará demasiado en relación a lo ya ejecutado. La prioridad seguirá siendo avanzar por préstamos con opción de compra y cargos bajos, una modalidad que ofrece flexibilidad y reduce el impacto inmediato en las cuentas del club.

¿En qué puestos busca reforzarse Gallardo?

Con el mediocampo parcialmente reforzado, la atención ahora está puesta en la defensa y en el ataque. River pretende incorporar variantes que le den mayor profundidad al plantel, especialmente pensando en la seguidilla de competencias que tendrá por delante.

Gallardo sabe que cualquier incorporación definitiva deberá ajustarse al presupuesto restante y encajar dentro de la planificación general. No se trata solo de nombres, sino de perfiles que puedan adaptarse rápido y ofrecer soluciones concretas.

Mientras tanto, el plantel ya trabaja en la pretemporada y el mercado sigue abierto. River se movió rápido, ordenó números y todavía tiene margen para completar un armado que será determinante en un año sin demasiado espacio para improvisar.