La desubicada reacción de Mario Pergolini a la noticia de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

“Estoy contento”, dijo al aire, lo que generó de inmediato la intervención de un compañero que, desconcertado, le dijo: “No, Mario, ¿cómo vas a decir eso?”

image

Lejos de retractarse, Pergolini redobló la apuesta.

“Me parecía que ya esa pareja no andaba, ya estaba, ¿no? Me tenía cansado el cornudaje ya. Esa idealización de pareja perfecta… pará, pará. La gente se pelea. Si se pelean por desgaste lógico de 18 años de relación, a mí no me interesa”.

Una reacción que incomodó incluso a sus colegas

El tono del conductor dejó perplejos a quienes lo rodeaban. En un momento en el que gran parte del público y los medios acompañaban con respeto a Gimena y Nicolás, Pergolini optó por una actitud burlona y hasta celebratoria.

Lo que más molestó fue el uso de palabras como “cornudaje” e insinuaciones que desdibujaban la trayectoria de una relación que, hasta el momento, se había mantenido con un perfil público ejemplar.