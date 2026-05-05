La furia del esposo de Cinzia tras su accidente en Gran Hermano: gritos, golpes e intervención policial

"Dylan vio lo que pasó en DGO en directo y al cortar la señal le agarró un ataque y automáticamente empezó a llamar a todo el mundo en la producción: lo tranquilizaron y le contaron y explicaron que estaba todo bajo control. Que Cinzia es una adulta y que todo estaba previsto para atenderla como corresponde", contó Laura sobre cómo se entero el defensor de Nueva Chicago.

Sin embargo, no pudo tranquilizarse y su bronca fue en aumento: "No le alcanzó lo que le dijeron, le agarró un ataque de locura, se fue hasta la Casa de Gran Hermano, le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo"

"Tuvo que ir la Polícía porque Dylan no quería irse de la puerta de la Casa de Gran Hermano. Un escándalo total", concluyó Ubfal.

Dylan Gissi y Cinzia

Cómo fue el accidente de Cinzia en Gran Hermano

Se viven horas de fuerte preocupación dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telef) tras conocerse un accidente que alteró por completo la rutina del juego. La participante Cinzia Francischiello habría sufrido una lesión en uno de sus ojos en medio de una situación doméstica que encendió las alarmas tanto entre sus compañeros como en el afuera.

De acuerdo a lo que trascendió en redes sociales, el episodio se produjo cuando otro participante manipulaba un plato que terminó rompiéndose, y uno de los fragmentos salió despedido con tal fuerza que impactó directamente en el ojo de la venezolana. La escena generó tensión inmediata y fue considerada de urgencia por quienes siguen el día a día del reality, dado que requeriría asistencia médica sin demora.

Frente a este panorama, se evalúa la posibilidad de que la jugadora deba salir momentáneamente de la casa para ser atendida en un centro de salud. Sin embargo, hasta ahora no hubo información oficial por parte de la producción, lo que alimenta la incertidumbre sobre su estado y los pasos a seguir.

En paralelo, las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación por parte de los seguidores del programa, que aguardan novedades concretas. La falta de precisiones mantiene en vilo a la audiencia, pendiente de cualquier actualización sobre la evolución de Cinzia Francischiello Di Vecchia tras este inesperado episodio.