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VALORÓ EL PROGRAMA DEL GOBIERNO

La agencia internacional Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda argentina

Además, el artículo elogió el plan económico del Gobierno y remarcó la “mejora estructural en los saldos fiscales y externos”. Esta noticia implica una mejora en la percepción del riesgo soberano.

La agencia internacional Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda argentina. 

La agencia internacional Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda argentina. 

La calificadora internacional Fitch Ratings sorprendió con un cambio clave sobre la Argentina al mejorar la nota crediticia y destacar avances económicos, aunque advirtió por riesgos que siguen vigentes. La decisión marca un cambio relevante en la percepción del riesgo soberano.

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Felipe Nuñez se refirió a la controversia que se generó alrededor de los créditos que tomaron funcionarios del Gobierno libertario con el Banco Nación. (Foto: captura).

En su último informe, la agencia elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo (IDR) en moneda extranjera y local a “B-”, desde “CCC+”, y mantuvo una perspectiva estable. La decisión implica una mejora en la percepción del riesgo soberano y abre la puerta a una posible normalización del financiamiento externo.

Según Fitch, la nueva nota refleja una mejora en los indicadores fiscales y externos, avances en reformas económicas y mejores perspectivas para la acumulación de reservas.

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Qué factores explican la suba

El informe destacó varios puntos clave:

  • Mejora estructural en las cuentas fiscales
  • Avances en reformas económicas impulsadas por el Gobierno
  • Expectativas de financiamiento suficiente para afrontar la deuda
  • Mejor posicionamiento externo, con crecimiento de exportaciones

Además, la calificadora subrayó el impacto de las “victorias legislativas” del oficialismo, como la aprobación del Presupuesto 2026 y cambios en leyes clave.

También puso el foco en la agenda de desregulación y apertura a inversiones, especialmente en sectores estratégicos como energía y minería, que podrían sostener el crecimiento a mediano plazo. Fitch señaló que la Argentina mejoró su posición externa y se consolidó como exportador neto de energía.

En ese marco, proyectó que el déficit de cuenta corriente se reducirá al 1% del PBI este año, por debajo del promedio de países con calificación similar.

En cuanto a las reservas, estimó que podrían alcanzar los US$52.700 millones hacia fin de año, en un contexto de mayor ingreso de divisas y acumulación impulsada por la cosecha.

Captura

Las advertencias y riesgos que persisten

A pesar de la mejora, la agencia fue clara en marcar límites: la liquidez internacional sigue siendo débil y las reservas netas continúan en niveles bajos frente a los compromisos de corto plazo.

Además, alertó sobre riesgos políticos de cara a 2027. Según el informe, el escenario electoral podría afectar la confianza de los mercados si se perciben cambios en el rumbo económico.

Fitch advirtió que el crecimiento moderado y la inflación persistente impactan en la popularidad del Gobierno, en un contexto donde los mercados financieros siguen siendo sensibles a la incertidumbre política.

Un cambio de percepción, pero con cautela

La mejora de la calificación representa una señal positiva para la economía argentina y refuerza la expectativa de mayor acceso al crédito internacional.

Sin embargo, el informe deja en claro que la estabilidad dependerá de sostener el equilibrio fiscal, fortalecer reservas y mantener el rumbo de las reformas, en un escenario aún marcado por la fragilidad y los riesgos políticos.

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