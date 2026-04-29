La contundente reacción de Rada tras la polémica por el chiste de Mario Pergolini en Otro día perdido

Rada también hizo foco en su rol dentro del programa y dejó en claro que tiene margen para opinar sobre los contenidos. "Siempre que leemos los guiones podemos hacer aporte. Por eso pido disculpas porque además soy hijo de una mujer, novio de una mujer y padre de una hija con la que estuve hablando mucho", señaló, marcando su postura frente a lo sucedido.

Más tarde, tras la aparición de Botto en televisión, volvió a disculparse a través de sus redes con un mensaje directo. "Muchos estarán diciendo que este gil pide disculpas por el bardeo. Sí, porque uno recula y piensa cuando lo abuchean. Uno frena, se pregunta que pasó, entiende y no repite", sostuvo en un video, donde también valoró el rechazo del público. "Legitimo el enojo. No está bueno que suceda esto, no se puede hacer un chiste con algo tan heavy. Pido perdón de vuelta", concluyó.

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La polémica de Mario Pergolini por un chiste sobre un caso policial

La controversia se desató cuando Mario Pergolini abordó en su programa Otro día perdido un caso policial ocurrido en México: el femicidio de una ex reina de belleza asesinada por su suegra, un hecho que incluso había quedado registrado en video. Durante el segmento, el conductor presentó la noticia con ironía y comentarios que fueron interpretados como burlas sobre una situación extremadamente sensible, lo que generó un inmediato rechazo en redes sociales.

El momento se volvió aún más polémico porque sus compañeros, Evelyn Botto y Agustín "Rada" Aristarán, siguieron la dinámica del programa e incluso sumaron comentarios en tono humorístico, lo que amplificó las críticas. La repercusión fue inmediata y reabrió el debate sobre los límites del humor frente a hechos de violencia de género, especialmente cuando se trata de casos reales y recientes. Tras el escándalo, ambos panelistas pidieron disculpas públicas y reconocieron que el tratamiento del tema fue inapropiado, en medio de una fuerte condena social.