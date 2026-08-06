Aerolíneas Argentinas tuvo ganancias por segundo año y pagará un impuesto por primera vez en su historia

En una presentación preliminar realizada en febrero, Aerolíneas había informado un superávit operativo de USD112,7 millones. La cifra definitiva ascendió posteriormente a USD120,7 millones después de los ajustes menores realizados durante la auditoría.

La compañía también volvió a registrar patrimonio neto positivo, por unos $18.000 millones, tras más de diez años con un saldo negativo en ese indicador.

El patrimonio neto representa la diferencia entre los bienes y derechos de una empresa y el conjunto de sus obligaciones. Su recuperación fue atribuida principalmente a las ganancias acumuladas durante 2024 y 2025 y a la ausencia de nuevas capitalizaciones del Estado durante el último ejercicio.

El primer pago del impuesto a las Ganancias

Uno de los datos más destacados por el Gobierno fue que Aerolíneas deberá pagar cerca de $6.000 millones por el impuesto a las Ganancias.

La obligación surgió a partir de la utilidad neta declarada en el balance aprobado. Aunque la compañía ya aportaba al sistema tributario mediante otros gravámenes, tasas y contribuciones, desde la empresa señalaron que será la primera vez que deberá ingresar el impuesto correspondiente a sus ganancias empresariales.

El pago se realizará a favor del Estado nacional y aparece como una consecuencia directa del resultado contable positivo del ejercicio.

Aerolíneas no recibió aportes del Tesoro durante 2025

Aerolíneas Argentinas. (Foto: archivo)

La empresa destacó que durante 2025 no necesitó transferencias del Tesoro nacional, algo que no ocurría desde que el Estado recuperó el control mayoritario de la compañía en 2008.

Entre ese año y 2023, Aerolíneas recibió más de USD8.000 millones en transferencias directas y tuvo una pérdida operativa promedio cercana a los USD400 millones anuales, según las cifras difundidas por la actual conducción. En 2024 había obtenido un resultado operativo favorable de USD56,6 millones y en 2025 más que duplicó esa cifra.

Para 2026, la compañía tampoco prevé solicitar fondos al Tesoro. El presupuesto oficial del ejercicio proyectó ingresos operativos por $3,72 billones, gastos por $3,55 billones y una ganancia de operación estimada en aproximadamente $176.567 millones.

La reducción de la deuda financiera

En paralelo, Aerolíneas Argentinas informó una reducción del 52% de su deuda bancaria y financiera, que terminó 2025 en USD170,5 millones.

La disminución forma parte del proceso de reorganización iniciado por la actual administración, que incluyó la revisión de contratos, la eliminación de rutas consideradas deficitarias, cambios en las estructuras internas y una reducción de personal.

Durante los dos últimos años, la dotación habría disminuido en alrededor de 1.800 a 2.000 puestos, hasta ubicarse cerca de los 10.000 empleados. La empresa sostiene que la reestructuración permitió acercar la relación entre trabajadores y aeronaves a los parámetros internacionales del sector.

Cuántos pasajeros transportó durante 2025

Desde el punto de vista operativo, Aerolíneas mantuvo durante 2025 una cantidad de horas voladas similar a la del año anterior.

La empresa informó los siguientes indicadores:

Más de 12.780.000 pasajeros transportados .

. Un promedio aproximado de 35.000 pasajeros por día .

. Cerca de 300 vuelos diarios .

. Un factor de ocupación del 83% .

. Un nivel de cumplimiento de la programación del 99,4%.

El desempeño se produjo durante un año récord para el mercado aerocomercial argentino. De acuerdo con datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil, los aeropuertos del país recibieron más de 50,6 millones de pasajeros en 2025, un 12% más que durante 2024.

El plan para incorporar 20 nuevos aviones

La mejora financiera permitirá avanzar con un programa de renovación de flota que contempla la incorporación de 20 aeronaves entre 2027 y 2031.

El plan incluye:

Seis Airbus A330neo , destinados a vuelos internacionales de larga distancia.

, destinados a vuelos internacionales de larga distancia. Ocho Boeing 737 MAX 10 , para rutas nacionales y regionales.

, para rutas nacionales y regionales. Seis Boeing 737 MAX 8, también destinados a la red doméstica y regional.

Los primeros Boeing comenzarían a incorporarse durante 2027, mientras que los Airbus A330neo llegarían desde el primer semestre de 2028. El programa permitirá renovar aproximadamente el 25% de la flota total y el 60% de los aviones utilizados para operaciones de largo alcance.

La compañía aseguró que las incorporaciones se financiarán con recursos generados por su propia actividad, sin aportes adicionales del Tesoro.

“Se abre una nueva etapa de crecimiento”

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, sostuvo que el balance refleja un cambio profundo en la gestión de la compañía.

“Alcanzar patrimonio neto positivo, cerrar el año sin aportes del Tesoro y registrar resultados que permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios marca un cambio profundo para la compañía y abre una nueva etapa de crecimiento”, afirmó.

La conducción considera que la reducción de costos, la mejora de la eficiencia y la reorganización de la operación permitieron que la aerolínea pasara de depender de transferencias públicas a financiar sus gastos y parte de sus inversiones.

El desafío será sostener esos resultados en un mercado más abierto y competitivo, con una mayor presencia de compañías extranjeras y de bajo costo, y mientras se desarrolla un plan de renovación que requerirá compromisos financieros durante varios años.