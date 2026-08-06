En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
CINE

José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película del momento

Esta película española con José Coronado llegó a Netflix y sorprendió al público con una trama cargada de misterio, drama familiar y conspiraciones.

Banner Seguinos en google DESK
José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película del momento. (Foto: Gentileza Netflix)

José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película del momento. (Foto: Gentileza Netflix)

Los creyentes se convirtió en una de las grandes sorpresas del catálogo de Netflix. La nueva producción española, protagonizada por José Coronado, logró instalarse rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma gracias a una historia que combina thriller psicológico, drama familiar y teorías conspirativas.

Leé también Qué ver en Netflix: la serie turca basada en hechos reales que es ideal para maratonear
Qué ver en Netflix: la serie turca basada en hechos reales que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Con una propuesta cargada de tensión y un relato que mantiene el suspenso de principio a fin, la película despertó el interés de miles de usuarios desde su estreno.

La plataforma continúa ampliando su oferta de películas y series de todos los géneros, y en esta oportunidad apostó por una producción española que consiguió captar la atención del público en muy poco tiempo. Con una duración de 1 hora y 45 minutos, Los creyentes propone una experiencia intensa en la que cada escena suma nuevas dudas sobre lo que realmente ocurrió.

De qué trata Los creyentes, la nueva película de Netflix

La sinopsis oficial de Netflix resume la historia de la siguiente manera: "Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió".

Ese punto de partida sirve como motor para una historia que rápidamente comienza a profundizar en las tensiones familiares y en una serie de interrogantes que mantienen al espectador pendiente de cada revelación.

La protagonista es Ruth, una mujer de 30 años que llevaba tiempo alejada de su familia. La inesperada muerte de su madre la obliga a regresar al lugar donde creció para enfrentar un pasado que parecía haber dejado atrás.

Al volver a su hogar, Ruth se reencuentra con su padre, Martín, quien ya se encuentra jubilado. Pero el hombre que encuentra frente a ella parece muy diferente al que recordaba. Su personalidad cambió por completo.

La pregunta atraviesa prácticamente toda la película: ¿Está Ruth conviviendo con un asesino o las apariencias esconden una realidad completamente distinta?

Un estreno que escaló rápidamente entre los contenidos más vistos

Netflix mantiene una constante renovación de su catálogo con estrenos destinados a distintos públicos. En ese contexto, Los creyentes apareció como una de las novedades más destacadas y, pocos días después de su lanzamiento, logró ubicarse entre los primeros puestos del ranking de reproducciones.

El filme tuvo su estreno mundial el 24 de julio de 2026 y desde entonces despertó un fuerte interés entre quienes buscan historias de misterio con un importante componente psicológico.

Lejos de apoyarse únicamente en el suspenso clásico, la película desarrolla una trama donde las emociones familiares, los secretos y las sospechas se mezclan con una oscura teoría conspirativa que condiciona el comportamiento de sus protagonistas.

El elenco principal de Los creyentes con José Coronado

  • Jose Coronado
  • Stéphanie Magnin
  • Alberto Olmo
  • Mabel Del Pozo
  • Fanny Gautier

Por qué Los creyentes logró captar la atención del público

Desde su llegada a Netflix, la producción española consiguió destacarse entre los lanzamientos recientes gracias a una combinación de elementos que suele despertar interés entre los fanáticos del género.

El misterio alrededor de una muerte, las tensiones familiares, las teorías conspirativas y la posibilidad de que uno de los personajes oculte un secreto determinante construyen un relato que invita a seguir mirando hasta conocer la verdad.

Con una duración de apenas 1 hora y 45 minutos, Los creyentes ofrece un ritmo que mantiene la intriga durante toda la historia y explica por qué logró posicionarse rápidamente entre las películas más vistas de la plataforma.

Quienes disfrutan de los thrillers psicológicos y de las historias donde nada parece ser exactamente lo que muestra la superficie encontrarán en esta producción española una de las novedades más comentadas del catálogo de Netflix.

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix

En pocas palabras

  • Thriller español: La película Los creyentes, con José Coronado, se destaca en Netflix.
  • Trama intrigante: Combina misterio, drama familiar y conspiraciones en una historia cautivante.
  • Éxito en la plataforma: Se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más vistos de Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix
Notas relacionadas
Furor en Netflix: la serie coreana de 8 episodios que es perfecta para los fans del K-drama
Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y está inspirada en hechos reales
José Coronado arrasa en Netflix con su nuevo thriller y es la película española más vista de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar