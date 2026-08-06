José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller español y es la película del momento

Ese punto de partida sirve como motor para una historia que rápidamente comienza a profundizar en las tensiones familiares y en una serie de interrogantes que mantienen al espectador pendiente de cada revelación.

La protagonista es Ruth, una mujer de 30 años que llevaba tiempo alejada de su familia. La inesperada muerte de su madre la obliga a regresar al lugar donde creció para enfrentar un pasado que parecía haber dejado atrás.

Al volver a su hogar, Ruth se reencuentra con su padre, Martín, quien ya se encuentra jubilado. Pero el hombre que encuentra frente a ella parece muy diferente al que recordaba. Su personalidad cambió por completo.

La pregunta atraviesa prácticamente toda la película: ¿Está Ruth conviviendo con un asesino o las apariencias esconden una realidad completamente distinta?

Un estreno que escaló rápidamente entre los contenidos más vistos

Netflix mantiene una constante renovación de su catálogo con estrenos destinados a distintos públicos. En ese contexto, Los creyentes apareció como una de las novedades más destacadas y, pocos días después de su lanzamiento, logró ubicarse entre los primeros puestos del ranking de reproducciones.

El filme tuvo su estreno mundial el 24 de julio de 2026 y desde entonces despertó un fuerte interés entre quienes buscan historias de misterio con un importante componente psicológico.

Lejos de apoyarse únicamente en el suspenso clásico, la película desarrolla una trama donde las emociones familiares, los secretos y las sospechas se mezclan con una oscura teoría conspirativa que condiciona el comportamiento de sus protagonistas.

El elenco principal de Los creyentes con José Coronado

Jose Coronado

Stéphanie Magnin

Alberto Olmo

Mabel Del Pozo

Fanny Gautier

Por qué Los creyentes logró captar la atención del público

Desde su llegada a Netflix, la producción española consiguió destacarse entre los lanzamientos recientes gracias a una combinación de elementos que suele despertar interés entre los fanáticos del género.

El misterio alrededor de una muerte, las tensiones familiares, las teorías conspirativas y la posibilidad de que uno de los personajes oculte un secreto determinante construyen un relato que invita a seguir mirando hasta conocer la verdad.

Con una duración de apenas 1 hora y 45 minutos, Los creyentes ofrece un ritmo que mantiene la intriga durante toda la historia y explica por qué logró posicionarse rápidamente entre las películas más vistas de la plataforma.

Quienes disfrutan de los thrillers psicológicos y de las historias donde nada parece ser exactamente lo que muestra la superficie encontrarán en esta producción española una de las novedades más comentadas del catálogo de Netflix.

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix