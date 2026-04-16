La drástica decisión de la hija de Maru Botana que tomo a todos por sorpresa

Con el paso del tiempo, logró reordenar sus objetivos y enfocarse en su desarrollo profesional. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo re disfruto. Entonces accioné frente a eso para cumplir mi sueño de irme a vivir a otro lado, pero primero busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires”, explicó.

Ese esfuerzo tuvo su recompensa cuando, en enero, viajó y se reunió con una agencia de modelos en Barcelona, donde finalmente fue seleccionada para formar parte de su staff. “Me voy a vivir a Barcelona hasta agosto”, anunció, dejando en claro que esta experiencia será un paso clave en su carrera.

Antes de cerrar su mensaje, Sofía compartió una reflexión que resume su presente: “Estaba viendo la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y cómo, si uno se propone los pasos justos, lo puede lograr. Sé que es un sueño súper alto, pero cada pasito cuenta. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar. Confiar en uno mismo”. Así, la hija de Maru Botana inicia una nueva etapa que promete traerle grandes desafíos y oportunidades.