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La drástica decisión de la hija de Maru Botana que tomo a todos por sorpresa

Sofía, la hija de Maru Botana, tomó una firme determinación y generó asombro entre sus seguidores.

La drástica decisión de la hija de Maru Botana que tomo a todos por sorpresa

La drástica decisión de la hija de Maru Botana que tomo a todos por sorpresa

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, volvió a sorprender en redes sociales con una decisión que marca un giro importante en su vida personal y profesional. Luego de haber enfrentado críticas y comentarios negativos en el último tiempo, la joven influencer anunció que dejará la Argentina para instalarse en Europa y cumplir un sueño que la acompaña desde hace años.

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La noticia la dio a conocer a través de TikTok, plataforma donde suele compartir su día a día y reflexiones. Con visible entusiasmo, expresó: “Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, estoy cumpliendo mi sueño”. Su mensaje no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, que celebraron este nuevo paso en su carrera.

Según contó, se trata de un deseo que viene desde su infancia. “Desde que soy muy chiquitita sueño con irme a vivir a una ciudad y, cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”, reveló, dejando en claro el vínculo especial que tiene con ese destino.

Sin embargo, el camino hasta tomar esta decisión no fue lineal. La propia Sofía explicó que el año pasado había evaluado irse del país, pero por motivos que no eran los correctos. “El año pasado me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria. Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ambiente y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, contó con total sinceridad.

Con el paso del tiempo, logró reordenar sus objetivos y enfocarse en su desarrollo profesional. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo re disfruto. Entonces accioné frente a eso para cumplir mi sueño de irme a vivir a otro lado, pero primero busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires”, explicó.

Ese esfuerzo tuvo su recompensa cuando, en enero, viajó y se reunió con una agencia de modelos en Barcelona, donde finalmente fue seleccionada para formar parte de su staff. “Me voy a vivir a Barcelona hasta agosto”, anunció, dejando en claro que esta experiencia será un paso clave en su carrera.

Antes de cerrar su mensaje, Sofía compartió una reflexión que resume su presente: “Estaba viendo la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y cómo, si uno se propone los pasos justos, lo puede lograr. Sé que es un sueño súper alto, pero cada pasito cuenta. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar. Confiar en uno mismo”. Así, la hija de Maru Botana inicia una nueva etapa que promete traerle grandes desafíos y oportunidades.

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