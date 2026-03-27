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La energía de los próximos días viene con cambios fuertes: a qué signos afecta más

Una tirada de tarot marca un período de transformación, decisiones y movimientos inevitables. Qué energías se activan en los próximos días y cuáles son los signos que podrían sentirlo con mayor intensidad.

La energía de los próximos días viene con cambios fuertes: a qué signos afecta más

En momentos de transición, el tarot suele funcionar como una herramienta simbólica para interpretar lo que está en movimiento. No se trata de predicciones exactas, sino de lecturas sobre la energía disponible, los procesos que se activan y las decisiones que empiezan a tomar forma.

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Para los próximos días, la carta que aparece como eje es La Torre, uno de los arcanos mayores más asociados a los cambios bruscos, a las revelaciones y a los quiebres necesarios.

Lejos de ser una carta “negativa” en términos absolutos, su mensaje está vinculado con la transformación: aquello que ya no tiene bases sólidas tiende a moverse, a caer o a modificarse.

La Torre: cambios que no se pueden evitar

En el tarot, La Torre representa estructuras que se rompen.

Puede tratarse de ideas, vínculos, proyectos o expectativas que, de alguna manera, ya venían mostrando señales de desgaste. La diferencia es que, en este momento, esos cambios se vuelven más visibles o más concretos.

No siempre se trata de decisiones voluntarias. Muchas veces, son situaciones externas o internas que obligan a replantear el rumbo.

Una energía intensa pero necesaria

La energía de esta carta puede sentirse como un sacudón.

Movimientos inesperados, conversaciones que no se pueden postergar o decisiones que se aceleran son algunas de las formas en que puede manifestarse.

Sin embargo, desde el tarot, estos procesos no se interpretan como un problema en sí mismo, sino como una forma de reordenar lo que ya no estaba funcionando.

El respaldo astrológico

Este movimiento no aparece aislado.

El contexto astrológico actual acompaña esta idea de cambio. La retrogradación de Mercury en Piscis sigue marcando un período de revisión, de replanteos y de situaciones que vuelven para ser entendidas desde otro lugar.

Al mismo tiempo, la energía de Aries —que marca el inicio del año astrológico— impulsa a avanzar, a tomar decisiones y a actuar.

La combinación de ambas energías genera un escenario claro: lo que necesita cambiar, cambia.

¿A quiénes afecta más?

Aunque todos los signos pueden sentir esta energía en mayor o menor medida, algunos tienden a experimentarla con más intensidad, especialmente aquellos que suelen resistirse al cambio o que están atravesando procesos internos importantes.

Tauro

Al ser un signo que busca estabilidad, los movimientos inesperados pueden resultar más desafiantes. Esta energía puede empujarlo a salir de su zona de confort.

Leo

Suele sostener estructuras que le dan seguridad. Cuando algo se modifica, puede sentir que pierde control, aunque el cambio sea necesario.

Escorpio

Aunque está asociado a la transformación, vive los cambios de manera profunda. Esta energía puede activar procesos internos intensos.

Acuario

Puede sentir estos movimientos en el plano de las ideas o de los vínculos. Cambios en su forma de ver o de relacionarse pueden aparecer con claridad.

El rol de lo emocional

Más allá del signo, la forma en que cada persona atraviesa estos cambios también está influida por la Moon, que representa el mundo emocional.

Dependiendo de su posición, la reacción puede ser más intensa, más racional o más evasiva.

Por eso, aunque la energía general sea la misma, la experiencia individual puede variar.

Señales que pueden aparecer

Durante los próximos días, esta energía puede manifestarse de distintas maneras:

  • Sensación de incomodidad con situaciones que antes parecían estables

  • Necesidad de tomar decisiones que venían postergándose

  • Cambios inesperados en vínculos o proyectos

  • Revelaciones o conversaciones que modifican la perspectiva

No todos estos cambios serán negativos, pero sí pueden ser movilizantes.

El miedo al cambio

Una de las reacciones más comunes frente a la energía de La Torre es la resistencia.

El miedo a lo desconocido, a perder lo que se tiene o a enfrentar una nueva etapa puede hacer que las personas intenten sostener situaciones que ya no funcionan.

Sin embargo, desde el tarot, esa resistencia no evita el cambio, sino que puede hacerlo más difícil.

Una oportunidad de reconstrucción

Aunque la imagen de La Torre suele asociarse con destrucción, su significado más profundo está en la reconstrucción.

Cuando algo cae, deja espacio para construir de otra manera, con bases más sólidas y más alineadas con el presente.

En ese sentido, los cambios que se activan en este período no son un final, sino un punto de inflexión.

Qué hacer con esta energía

El tarot no propone evitar estos procesos, sino atravesarlos con mayor conciencia.

Observar qué está cambiando, qué ya no funciona y qué necesita modificarse puede ser más útil que intentar sostener lo que se está moviendo.

Un momento de transformación

La energía de los próximos días invita a aceptar que hay procesos que no pueden seguir igual.

Aunque no siempre sea cómodo, el movimiento es parte del crecimiento.

Y en muchos casos, lo que hoy parece un quiebre puede ser el comienzo de algo más alineado con lo que cada persona necesita.

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