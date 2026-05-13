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Cinzia recibió una demoledora noticia en Gran Hermano y rompió en llanto: "Es muy triste"

Cinzia no pudo ocultar su angustia en Gran Hermano luego de que Manuel le diera una dura noticia vinculada a la sanción del Big en las últimas horas.

13 may 2026, 23:42
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Cinzia recibió una demoledora noticia en Gran Hermano y rompió en llanto: Es muy triste
Cinzia recibió una demoledora noticia en Gran Hermano y rompió en llanto: Es muy triste

Cinzia recibió una demoledora noticia en Gran Hermano y rompió en llanto: "Es muy triste"

La sanción que Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) aplicó por esconder comida en las habitaciones generó un fuerte clima de tensión dentro de la casa y dejó a Emanuel en el centro de las críticas. El participante ya había sido advertido previamente por el Big sobre la prohibición de guardar alimentos fuera de la cocina, pero, aun así, volvió a incumplir las reglas, algo que no cayó nada bien entre sus compañeros.

La reacción fue inmediata: varios jugadores estallaron de bronca al enterarse de que la sanción afectaría a toda la casa y apuntaron directamente contra Emanuel por haber desobedecido las indicaciones. Cinzia fue una de las más afectadas por la situación, ya que su cumpleaños está cada vez más cerca y, en este tipo de sanciones, los participantes suelen quedarse sin comida especial, torta y otros elementos para los festejos dentro de la casa.

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En medio de la angustia por la sanción, Manuel intentó explicarle cómo suelen manejarse los cumpleaños cuando la casa está penalizada. “Te cagó el cumpleaños, va a ser solo la torta, señaló a Emanuel, haciendo referencia a las restricciones que impone Gran Hermano en este tipo de situaciones.

La reacción fue inmediata y no pudo ocultar su tristeza. “No me digas eso que me pongo re mal ”, respondió visiblemente afectada. Entonces, Ibero profundizó sobre cómo funcionan los festejos bajo sanción: “ Los cumpleaños cuando estamos sancionados nos dan la torta sola ”.

Sorprendida por la situación, ella volvió a consultarle: “¿De verdad?”. Al verla cada vez más sensible, el ex de Zoe Bogach intentó contenerla y le pidió: “No vas a llorar ”. Sin embargo, completamente movilizada por la posibilidad de pasar un cumpleaños limitado dentro de la casa, Cinzia terminó quebrándose: “ Es muy triste".

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Cómo había sido el cruce de Cinzia y Emanuel en Gran Hermano

En la cena del domingo 10 de abril en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió un fuerte enfrentamiento. Con Santiago del Moro presente dentro de la casa, Cinzia no se contuvo y apuntó directamente contra Emanuel, generando un clima de máxima tensión frente a todos.

"Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y no conforme con eso es cagón", disparó sin filtro la participante, dejando a la mesa en completo silencio.

Y continuó con su descargo: " Todo su juego se basa en exponer a las personas, en protegerse y armarse de ‘guardaespaldas’. Le funcionó con Lucero, con Eduardo no le salió y ahora se quiere morir porque entiende que probablemente se vaya antes que Zunino".

"Así que, amigo, cuando Sol te dijo 'desconfía' tenía toda la razón, y Zilli cuando te dicen individual no necesitas estar en un grupo con él para brillar, no necesitas a una persona como él que se resguarda en los demás y los expone", advirtió a sus compañeros.

Emanuel, fiel a su estilo frontal, no se quedó atrás: "No coincido en todo lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue, viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol. Pero Sol no está más en la casa, el primer día que vino yo ya sabía que quería un versus conmigo, la respeto pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu en realidad, quiero tener un versus con él".

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