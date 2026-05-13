Cinzia recibió una demoledora noticia en Gran Hermano y rompió en llanto: "Es muy triste"

Sorprendida por la situación, ella volvió a consultarle: “¿De verdad?”. Al verla cada vez más sensible, el ex de Zoe Bogach intentó contenerla y le pidió: “No vas a llorar ”. Sin embargo, completamente movilizada por la posibilidad de pasar un cumpleaños limitado dentro de la casa, Cinzia terminó quebrándose: “ Es muy triste".

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Cómo había sido el cruce de Cinzia y Emanuel en Gran Hermano

En la cena del domingo 10 de abril en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió un fuerte enfrentamiento. Con Santiago del Moro presente dentro de la casa, Cinzia no se contuvo y apuntó directamente contra Emanuel, generando un clima de máxima tensión frente a todos.

"Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y no conforme con eso es cagón", disparó sin filtro la participante, dejando a la mesa en completo silencio.

Y continuó con su descargo: " Todo su juego se basa en exponer a las personas, en protegerse y armarse de ‘guardaespaldas’. Le funcionó con Lucero, con Eduardo no le salió y ahora se quiere morir porque entiende que probablemente se vaya antes que Zunino".

"Así que, amigo, cuando Sol te dijo 'desconfía' tenía toda la razón, y Zilli cuando te dicen individual no necesitas estar en un grupo con él para brillar, no necesitas a una persona como él que se resguarda en los demás y los expone", advirtió a sus compañeros.

Emanuel, fiel a su estilo frontal, no se quedó atrás: "No coincido en todo lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue, viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol. Pero Sol no está más en la casa, el primer día que vino yo ya sabía que quería un versus conmigo, la respeto pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu en realidad, quiero tener un versus con él".