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FUERTE

El polémico comentario de Eduardo que desató un brutal cruce con Juanicar en Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada, antes de la doble eliminación, Eduardo y Juanicar se cruzaron con insultos, gritos y acusaciones de golpe bajo.

14 may 2026, 00:40
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eduardo y juanicar gh
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En Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) la tensión explotó justo antes de la doble eliminación que dejó afuera a Grecia Colmenares y a Lolo Poggio. El clima se puso espeso y un fuerte cruce entre Eduardo y Juanicar encendió la casa.

Todo comenzó cuando Juanicar lanzó: "Manotazo de ahogado". La respuesta de Eduardo fue inmediata y filosa: "Ojalá que me vaya, pero nunca rata inmunda".

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El ida y vuelta siguió subiendo de tono. “Salí, después te hacés el bueno”, retrucó Eduardo, mientras Juanicar ya estaba completamente sacado. Entre insultos y acusaciones de “payasos”, la discusión se desbordó y Colmenares intentó intervenir para frenar el escándalo.

Lejos de calmarse, Eduardo redobló la apuesta: "Después le agarra un ataque de pánico". Eso desató la furia de Juanicar: "¿Qué te metés ahí?". Y siguió, cada vez más alterado: "¿Qué te pasa con los ataques? ¿Qué tiene que ver los ataques de pánico con esto?".

En ese momento, Manu se metió en la discusión y apuntó contra Eduardo: "Sos un papelón". Con bronca acumulada, Manu agregó: "Sacaba la moral el juego y ahora habla de la moral. Sos un papelón, eh, boludo".

Lolo también intervino y marcó el límite: "Pero, hablar de ataques de pánico me parece un golpe bajo".

El cierre del enfrentamiento lo puso Juani, que disparó sin filtro: "Anda con Sol, anda con Ema, arrastrate. Pensé que eras un buen tipo y no lo sos".

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Cuál fue la demoledora noticia que recibió Cinzia en Gran Hermano

La decisión de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) de castigar a los participantes por haber escondido comida en las habitaciones encendió la convivencia y puso a Emanuel en el ojo de la tormenta. El jugador ya había recibido advertencias del Big sobre la prohibición de guardar alimentos fuera de la cocina, pero volvió a incumplir las reglas, lo que generó un fuerte malestar entre sus compañeros.

La reacción no tardó en aparecer: varios se mostraron furiosos al enterarse de que la sanción recaía sobre toda la casa y señalaron directamente a Emanuel como responsable. Entre los más afectados estuvo Cinzia, que tiene su cumpleaños muy cerca y temió que la penalización arruinara los preparativos, ya que en estas circunstancias suelen perder la posibilidad de tener comida especial, torta y otros detalles para celebrar.

En medio de la preocupación, Manuel intentó explicarle cómo suelen manejarse los festejos cuando la casa está castigada. “Te cagó el cumpleaños, va a ser solo la torta”, le dijo a Emanuel, recordando las limitaciones que impone el programa en estas situaciones.

El comentario la golpeó de lleno y no pudo disimular su tristeza. “No me digas eso que me pongo re mal”, respondió conmovida. Fue entonces cuando Ibero agregó más claridad sobre el tema: “Los cumpleaños cuando estamos sancionados nos dan la torta sola”.

Sorprendida, Cinzia volvió a preguntar: “¿De verdad?”. Al verla cada vez más sensible, el ex de Zoe Bogach intentó tranquilizarla con un pedido: “No vas a llorar”. Sin embargo, la emoción fue más fuerte y, pensando en un cumpleaños sin festejo completo, terminó quebrándose: “Es muy triste".

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