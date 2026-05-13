Grecia Colmenares quedó afuera de Gran Hermano por la placa planta y recibió lapidarios comentarios de sus compañeros

Aunque inmediatamente disparó: "Pero te voy a decir una cosa, me la mandaron para volverme loca porque pensaba en voz alta, pensó todo el tiempo en voz alta".

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Qué le pasó Grecia Colmenares tras la sanción de Gran Hermano

Tras la sanción que aplicó Gran Hermano por el episodio en el que Emanuel decidió esconder comida en la habitación, ignorando la advertencia previa del Big, la convivencia se cargó de tensión. La medida generó enojo y fastidio entre los jugadores, que cuestionaron tanto la decisión del dueño de la casa como la actitud de su compañero.

En ese contexto, la que más se destacó fue Grecia Colmenares. La actriz tuvo una reacción inesperada dentro del reality y se mostró muy afectada por lo ocurrido. Su comportamiento llamó la atención porque, habitualmente, evita involucrarse de manera tan directa en los conflictos que se generan en la casa.

“Porque somos todo el grupo, como una persona... Gran Hermano dice: ‘Chicos, tienen 15 minutos para sacar la comida que tienen en la habitación’. Salimos unos tontos a sacar lo que tenemos; otros, vivos, la dejaron. Y se dijo, se volvió a decir. No puede ser. Es la comida y tenemos poca; es una falta de respeto”, expresó con evidente angustia en diálogo con Santiago del Moro.

Además, Colmenares lamentó lo sucedido y puso el foco en el esfuerzo de sus compañeros, quienes se entregan por completo en las pruebas para conseguir el presupuesto semanal: "La persona que hace la prueba pone en riesgo su fuerza, corre, se esmera, eso no sirve".