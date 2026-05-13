Vuelve el Bailando: Ángel de Brito confirmó cuándo regresa Marcelo Tinelli a la televisión

La incógnita sobre el lugar donde se realizará el certamen también apareció. Pilar Smith quiso saber más y preguntó: "¿En dónde va a ser el Bailando?". La respuesta fue tajante: "Eso no lo puedo contar".

Por último, De Brito dejó una frase que marca el cierre de una etapa: "Es el último Bailando. Marcelo con el primero que se comunicó fue Nico Occhiato para que esté en la despedida".

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Cuál fue el verdadero motivo de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al contar cuál habría sido la verdadera razón que provocó la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

"Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó", relató la panelista con firmeza. A lo que Yanina Latorre reaccionó sin dudar: "Eso no se hace igual", dejando clara su opinión frente al episodio.

Martino siguió ampliando la información: "Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono". Cuando Latorre quiso saber si esos chats correspondían a Rossana Almeyda, la actual pareja de Tinelli, Majo respondió sin titubeos: "No, no".

La charla se enriqueció con la intervención de Ximena Capristo, quien aportó: "A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y dicía: '¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?' Tóxica".

Por último, Pía Shaw cerró la discusión reforzando la versión con una sentencia directa: "Milett le encontró mensajes con una conocida".