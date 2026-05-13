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Vuelve el Bailando: Ángel de Brito confirmó cuándo regresa Marcelo Tinelli a la televisión

Ángel de Brito confirmó el regreso del Bailando y reveló los planes de Marcelo Tinelli. ¡Enterate en esta nota!

13 may 2026, 22:33
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marcelo tinelli y angel de brito
marcelo tinelli y angel de brito

El conductor Ángel de Brito sorprendió este martes al revelar en LAM (América TV) que el Bailando volverá a la pantalla. La noticia surgió tras un encuentro con Marcelo Tinelli, donde el periodista compartió detalles de la charla y los próximos pasos del histórico animador.

"Su próximo paso es irse al Mundial. Fue contratado por Infobae. Él, como figura, va a hacer programa casi todos los días, desde allá. Obviamente depende de los partidos de la selección", contó De Brito, dejando en claro que Tinelli tendrá una presencia activa durante la cita deportiva.

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El conductor explicó que Tinelli viajará solo, aunque estará acompañado por un equipo de columnistas: "Él conduce su streaming en Infobae y hará notas y analizá los partidos. El foco va a ser nuestra Selección,pero se va a quedar todo el mundial hasta el último día, y el 20, el día posterior al mundial, también va a hacer un programa especial con un resumen de lo que pase esa noche".

En medio de la conversación, Nazarena Vélez lanzó la pregunta que muchos esperaban: "¿El Bailando para cuándo?". De Brito no dudó en responder: "La idea es fin de año. O sea, segundo semestre".

La incógnita sobre el lugar donde se realizará el certamen también apareció. Pilar Smith quiso saber más y preguntó: "¿En dónde va a ser el Bailando?". La respuesta fue tajante: "Eso no lo puedo contar".

Por último, De Brito dejó una frase que marca el cierre de una etapa: "Es el último Bailando. Marcelo con el primero que se comunicó fue Nico Occhiato para que esté en la despedida".

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Cuál fue el verdadero motivo de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al contar cuál habría sido la verdadera razón que provocó la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

"Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó", relató la panelista con firmeza. A lo que Yanina Latorre reaccionó sin dudar: "Eso no se hace igual", dejando clara su opinión frente al episodio.

Martino siguió ampliando la información: "Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono". Cuando Latorre quiso saber si esos chats correspondían a Rossana Almeyda, la actual pareja de Tinelli, Majo respondió sin titubeos: "No, no".

La charla se enriqueció con la intervención de Ximena Capristo, quien aportó: "A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y dicía: '¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?' Tóxica".

Por último, Pía Shaw cerró la discusión reforzando la versión con una sentencia directa: "Milett le encontró mensajes con una conocida".

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