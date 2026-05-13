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Mauricio Macri estaría en pareja con una excompañera de trabajo: "Ya habló con Juliana"

En LAM, Karina Iavícoli contó que Mauricio Macri habría vuelto a apostar al amor con una excompañera de trabajo e, incluso, que ya le habría comunicado la situación tanto a Juliana Awada como a sus hijos.

13 may 2026, 22:23
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Mauricio Macri estaría en pareja con una excompañera de trabajo: Ya habló con Juliana

Mauricio Macri estaría en pareja con una excompañera de trabajo: "Ya habló con Juliana"

Desde su separación de Juliana Awada, la vida sentimental de Mauricio Macri quedó bajo una fuerte atención de los medios. A lo largo de los últimos meses circularon distintos rumores y nombres vinculados al exmandatario, aunque nunca hubo confirmaciones oficiales ni apariciones públicas que terminaran de validar alguna relación.

Sin embargo, este 13 de abril el tema volvió a tomar fuerza luego de que surgieran nuevas versiones sobre un posible romance del expresidente. Según reveló Karina Iavícoli en LAM (América TV), estaría comenzando una relación sentimental con una mujer de su entorno cercano, con quien ya habría compartido distintos espacios laborales en el pasado.

Mauricio estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda, que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto. Se conocían de antes”, anunció ante todos sus compañeros.

De todos modos, la periodista aseguró que Macri ya habría hablado del tema con su círculo más íntimo: “Lo que me cuentan es que él ya había hablado con Juliana y con sus hijos, porque iba en serio”.

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Cómo fue la relación de Mauricio Macri y Juliana Awada

La historia de amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó en 2009, cuando se conocieron en un exclusivo gimnasio de Barrio Parque. Poco tiempo después formalizaron la relación y, en noviembre de 2010, se casaron en una ceremonia que reunió a importantes figuras de la política, el espectáculo y el empresariado argentino. Durante su matrimonio tuvieron a su hija Antonia y se consolidaron como una de las parejas más reconocidas del país, especialmente durante el paso de Macri por la presidencia entre 2015 y 2019.

Sin embargo, tras varios rumores de crisis y apariciones públicas por separado, en enero de 2026 se confirmó oficialmente la separación luego de más de 15 años juntos. Según trascendió, la decisión habría sido tomada de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año, aunque ambos eligieron mantener un vínculo cordial y pasar las celebraciones en familia junto a su hija.

La propia Awada hizo referencia al difícil momento con un mensaje publicado en redes sociales, donde habló de “cerrar una etapa importante” y transitar el proceso “con respeto y calma”, reflejando el perfil reservado con el que ambos manejaron siempre su vida privada.

Mauricio Macri y Juliana Awada

     

 

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