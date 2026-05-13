Mauricio Macri estaría en pareja con una excompañera de trabajo: "Ya habló con Juliana"

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Cómo fue la relación de Mauricio Macri y Juliana Awada

La historia de amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó en 2009, cuando se conocieron en un exclusivo gimnasio de Barrio Parque. Poco tiempo después formalizaron la relación y, en noviembre de 2010, se casaron en una ceremonia que reunió a importantes figuras de la política, el espectáculo y el empresariado argentino. Durante su matrimonio tuvieron a su hija Antonia y se consolidaron como una de las parejas más reconocidas del país, especialmente durante el paso de Macri por la presidencia entre 2015 y 2019.

Sin embargo, tras varios rumores de crisis y apariciones públicas por separado, en enero de 2026 se confirmó oficialmente la separación luego de más de 15 años juntos. Según trascendió, la decisión habría sido tomada de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año, aunque ambos eligieron mantener un vínculo cordial y pasar las celebraciones en familia junto a su hija.

La propia Awada hizo referencia al difícil momento con un mensaje publicado en redes sociales, donde habló de “cerrar una etapa importante” y transitar el proceso “con respeto y calma”, reflejando el perfil reservado con el que ambos manejaron siempre su vida privada.