Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa se lucen con esta serie corta argentina de apenas 6 episodios
En Netflix, una miniserie argentina con Carla Peterson y Nancy Dupláa sorprende con seis capítulos intensos que se pueden maratonear.
Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa se lucen con esta serie corta argentina de apenas 6 episodios. (Foto: Archivo)
Netflix volvió a captar la atención global con un estreno que pocos tenían en el radar y que hoy se convirtió en una de las opciones más recomendadas para una tarde de maratón. Se trata de una serie argentina protagonizada por con Carla Peterson y Nancy Dupláa que combina drama, tensión y una historia atravesada por decisiones límite.
La plataforma renovó su oferta en 2026 y sumó títulos que ampliaron su abanico de géneros. Entre ellos apareció El tiempo de las moscas, una ficción basada en dos novelas de la escritora argentina Claudia Piñeiro: Tuya (2005) y El tiempo de las moscas (2022). La adaptación llevó a la pantalla una historia intensa sobre segundas oportunidades, errores del pasado y vínculos que desafían cualquier límite.
De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix
La trama giró en torno a dos mujeres que recuperaron la libertad tras cumplir condena en prisión. Inés y Mariana intentaron reconstruir sus vidas lejos del delito y del pasado que las marcó. Sin embargo, el camino hacia la reinserción no resultó sencillo.
Ambas decidieron emprender juntas un negocio de fumigación. La propuesta parecía simple. Querían trabajar, generar ingresos y sostener una rutina que las mantuviera alejadas de los problemas. Pero aceptaron un encargo sospechoso que alteró ese frágil equilibrio.
Lo que comenzó como una oportunidad laboral terminó convirtiéndose en una situación de riesgo. Para salir del conflicto, tuvieron que transformarse en investigadoras de su propia historia. Se vieron obligadas a revisar decisiones, alianzas y secretos que creían enterrados.
Según el resumen oficial de Netflix: "Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar".
El elenco de la serie con Carla Peterson y Nancy Dupláa
Carla Peterson
Nancy Dupláa
Valeria Lois
Julia Dorto
Osky Guzmán
Jimena Anganuzzi
Diego Velázquez
Carlos Belloso
Ana Castro
De la novela a la pantalla: una adaptación con identidad propia
La miniserie tomó como punto de partida dos libros de Claudia Piñeiro. Tuya presentó una historia marcada por el crimen y los secretos familiares. El tiempo de las moscas, publicada años después, retomó a uno de sus personajes y lo colocó en un nuevo escenario.
La adaptación televisiva fusionó ambas obras y construyó un relato coherente que respetó el espíritu original. El guion estuvo a cargo de Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo. La dirección quedó en manos de Ana Katz y Benjamín Naishtat, quienes imprimieron una mirada contemporánea y dinámica.
El resultado fue una ficción que combinó drama, suspenso y una fuerte impronta social. La narrativa evitó golpes de efecto innecesarios. Prefirió avanzar con tensión sostenida y decisiones morales que interpelaron al espectador.
Cuántos episodios tiene El tiempo de las moscas en Netflix
Uno de los grandes atractivos de esta propuesta en Netflix fue su formato. La miniserie contó con seis episodios. Esa duración permitió que la historia avanzara sin relleno. Cada capítulo cerró con un punto de tensión que invitó a reproducir el siguiente. La estructura respondió a una lógica clara: planteo, conflicto, giro y nueva revelación.
En una tarde, la historia pudo completarse de principio a fin. Esa característica la convirtió en una opción ideal para quienes buscan contenido breve pero intenso. La brevedad no implicó superficialidad. Por el contrario, la serie abordó temas complejos como la reinserción social, la estigmatización y la amistad en contextos adversos.
Lo que hace diferente a esta apuesta de Netflix
Netflix ofreció en 2026 múltiples estrenos. Pero esta producción logró destacarse por su combinación de brevedad y profundidad. No se trató solo de un thriller. Tampoco fue únicamente un drama social. Fue una historia de mujeres que enfrentaron sus propios límites. La miniserie dejó una sensación clara: las segundas oportunidades existen, pero exigen enfrentar el pasado.
Tráiler oficial de El tiempo de las moscas en Netflix