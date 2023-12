La fuerte advertencia a Camila Homs de la ex de su actual novio: "Viví un terror..."

Carolina sorprendió al opinar sobre el reciente romance de su ex con Homs. "Él me bajó a tierra, mucho, ya le presentó a Camila a mis hijas y deben tener un vínculo muy lindo... Si me pidiera un consejo, Camila, le diría que no lo conozco, hoy es él y conmigo era otro, hoy es una persona totalmente distinta a lo que era", dijo.

Y, reveló aspectos oscuros de su relación con Sosa: "Viví un terror y es horrible, la expresión es el mejor modo para describir una relación; yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué".