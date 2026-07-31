La inesperada predicción de la tarotista: Martín Cirio quedó helado ante la predicción del futuro de la China y Mauro

Sin vueltas, la tarotista respondió con una sola palabra: "Él".

La predicción rápidamente se viralizó, ya que contradice por completo las versiones que desde hace semanas hablan de un posible casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez. Según la lectura de las cartas, el romance no solo no llegaría al altar, sino que tendría un desenlace cercano y sería el propio futbolista quien pondría punto final a la relación.

Mientras tanto, el conflicto judicial y familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando capítulos. La empresaria volvió a apuntar contra su ex luego de denunciar que el delantero se niega a firmar la documentación necesaria para que Francesca e Isabella puedan obtener nuevos pasaportes y regresar a la Argentina.

"Mis hijos sufren un traumático robo y el padre de las nenas decide separar a los hermanos. No les firma el pasaporte para que vuelvan a casa con ellos", escribió Wanda en sus redes sociales.

Luego redobló la apuesta con otra fuerte acusación: "No escucha el sufrimiento que sus psicólogas están evidenciando en cada charla online con las menores. ¿Qué clase de padre no responde ni escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a casa con su familia y mascotas?".

Para cerrar, lanzó un nuevo dardo contra Icardi mientras el futbolista comparte imágenes junto a la China Suárez. "Qué irónico que el padre se muestre feliz brindando y él sí pueda estar donde mis hijas ruegan volver", concluyó.