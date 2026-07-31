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La inesperada predicción de la tarotista: Martín Cirio quedó helado ante la predicción del futuro de la China y Mauro

La tarotista sorprendió a Martín Cirio con una fuerte e inesperada advertencia sobre Mauro Icardi y la China Suárez. Mirala.

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La inesperada predicción de la tarotista: Martín Cirio quedó helado ante la predicción del futuro de la China y Mauro

En medio de los rumores sobre una posible boda entre la China Suárez y Mauro Icardi, una inesperada predicción volvió a sacudir las redes sociales. Martín Cirio consultó a una tarotista sobre el futuro de la pareja y la respuesta sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la historia de amor entre el futbolista y la actriz.

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Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Agostina con la tarotista invitada, fue directa cuando Cirio quiso saber si realmente habrá casamiento. "Primero, ¿la China se va a casar con Icardi?", preguntó el streamer.

La especialista realizó la tirada de cartas y no dudó en dar su veredicto. "A ver, veamos... Mirá, para mí la respuesta es un no. Incluso me sale la carta del Juicio, que me habla de quiebre. O sea, que para mí se viene una separación", aseguró.

La respuesta los dejó helado, que decidió ir un paso más allá y formuló la pregunta que todos querían escuchar: "¿Quién inicia la separación?".

Sin vueltas, la tarotista respondió con una sola palabra: "Él".

La predicción rápidamente se viralizó, ya que contradice por completo las versiones que desde hace semanas hablan de un posible casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez. Según la lectura de las cartas, el romance no solo no llegaría al altar, sino que tendría un desenlace cercano y sería el propio futbolista quien pondría punto final a la relación.

Mientras tanto, el conflicto judicial y familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando capítulos. La empresaria volvió a apuntar contra su ex luego de denunciar que el delantero se niega a firmar la documentación necesaria para que Francesca e Isabella puedan obtener nuevos pasaportes y regresar a la Argentina.

"Mis hijos sufren un traumático robo y el padre de las nenas decide separar a los hermanos. No les firma el pasaporte para que vuelvan a casa con ellos", escribió Wanda en sus redes sociales.

Luego redobló la apuesta con otra fuerte acusación: "No escucha el sufrimiento que sus psicólogas están evidenciando en cada charla online con las menores. ¿Qué clase de padre no responde ni escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a casa con su familia y mascotas?".

Para cerrar, lanzó un nuevo dardo contra Icardi mientras el futbolista comparte imágenes junto a la China Suárez. "Qué irónico que el padre se muestre feliz brindando y él sí pueda estar donde mis hijas ruegan volver", concluyó.

En pocas palabras

  • Predicción tarotista: Una tarotista predijo que la China Suárez y Mauro Icardi no se casarán y se separarán.
  • Motivo de la ruptura: Según las cartas, el propio futbolista Mauro Icardi iniciará la separación de la actriz.
  • Conflicto familiar: Wanda Nara denunció a Icardi por no permitir que sus hijas viajen a Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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