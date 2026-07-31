Marina Calabró disparó contra Wanda Nara con una fuerte advertencia: "Que no me involucre en sus mentiras"

“Fueron 38 minutos de charla, no le dijo nada, saraza”, afirmó Calabró, visiblemente molesta por la situación. Y luego profundizó en su postura: “No le dijo nada, le lloraba”.

La periodista también quiso dejar en claro que su enojo no estaba relacionado con el vínculo personal que mantiene con Wanda, sino con una afirmación puntual que realizó frente a Ventura. “Lo único -sabes que te quiero, fui a tus dos casamientos-, la única parte que me jode es que le haya dicho a Ventura ‘nadie de tu producción me llamó’”, señaló.

A continuación, Marina Calabró aseguró que tiene pruebas de que desde el programa intentaron contactarla. “Me consta que le escribieron todos, incluso yo, que tengo los mensajes. Ayer me clavó el visto”, sostuvo.

Con ironía, la periodista planteó una posibilidad ante la explicación de Wanda: “Salvo que no sepa que Primicias Ya es el programa de Luis Ventura y Marina Calabró y piense que yo trabajo con Pampito en Puro Show”.

Finalmente, Calabró fue contundente y le hizo un pedido directo a Wanda Nara, dejando en claro cuál fue el punto que más le molestó de toda la situación: “Lo único que le voy a pedir a la señora Nara es que no me involucre en sus mentiras”.

En ese sentido, cerró su descargo con una contundente frase: “Que mienta todo lo que quiera, como lo viene haciendo, pero que a mí no me involucre en sus mentiras. Que no diga que nadie del equipo de Primicias Ya la llamó, salvo que no me considere parte del equipo”.

Por qué Luis Ventura se enojó fuerte con Wanda Nara

El conductor de Primicias Ya (América TV), Luis Ventura, expresó su profundo malestar por la actitud que, según contó, Wanda Nara mantiene con él desde hace un tiempo. El periodista aseguró que la mediática dejó de responder sus mensajes mientras continúa participando de diferentes programas de televisión, algo que le generó una fuerte decepción después de los años en los que él aseguró haberla respaldado públicamente.

Durante su descargo al aire, Luis Ventura explicó que atraviesa una situación en la que se mezclan sus sentimientos personales con su rol profesional. “Acá hay una lucha permanente entre el profesional y la persona. Yo tengo un sentimiento que llevo en el pecho”, manifestó el conductor, dejando en claro que la situación lo afecta más allá de su trabajo.

En ese sentido, reveló que incluso decidió no responderle a un productor que intentó comunicarse reiteradas veces con él para pedirle que se contactara con Wanda Nara. “A mi compañero productor que me llamó 500 veces no lo atendí porque me estaba pidiendo que hable con Wanda y yo qué voy a hablar si sé que no me levanta el teléfono”, sostuvo.

Lejos de bajar el tono, Ventura cuestionó que la mediática sí tenga disponibilidad para conversar con otros medios. “La veo en todos los programas y a mí no me levanta el teléfono porque a mí no me puede mentir. Ella entiende solo su negocio, el negocio de los demás no importan”, disparó.

Luego, el conductor recordó la extensa relación profesional que tuvo con Wanda Nara y expresó su indignación por sentirse desplazado. “Yo imagino pero la escucho en todos los canales. Para los otros vos tenés tiempo pero para este bol... que te atendió por 30 años el teléfono”, señaló con evidente enojo.

Además, Luis Ventura enumeró distintos momentos en los que aseguró haber acompañado a la mediática durante su exposición pública. Entre ellos, recordó una situación ocurrida durante una comunicación televisiva y un desfile en Banfield. “¿Te acordás aquel video que llamaste al aire y yo se lo saqué de la mano a Rial que lo iba a poner pleno? ¿Y el desfile en Banfield que yo tuve que agarrar el micrófono esa noche?”, planteó.

Finalmente, el periodista aseguró que tomó la decisión de cortar el vínculo con Wanda Nara. “Entonces no me jodas. Yo sé que es un momento difícil pero atendé por una cuestión de educación. Yo te veo y te escucho en otros programas y para este pelot... no hay un llamado, una devolución. Entonces no quiero saber más, no me llames. A Wanda Nara no la llamo más, basta, me rompió las bo...”, sentenció.

Sin embargo, Ventura aclaró que su enojo no modificó su postura respecto del reconocimiento que recibió la mediática en los Premios Martín Fierro. “El Martín Fierro bien ganado está, yo no hice nada ahí, estaba invitada y la votaron. Yo voté y defendí a Wanda Nara, ¿está mal? Es una de las figuras de Telefe”, afirmó.

Para cerrar, el conductor fue contundente sobre el vínculo que mantiene actualmente con la empresaria: “No quiero tener más relación. ¿Wanda Nara? No la conozco, no quiero tener que responder por ella”.

Después de su fuerte descargo, Luis Ventura incluso le entregó su teléfono celular a Marina Calabró para que leyera el último mensaje que Wanda Nara le había enviado, en el que la mediática evitaba mantener una conversación pública con él. “Luis, imaginate en el momento que estoy”, le había escrito.