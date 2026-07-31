Las pruebas que confirman el nuevo romance de Gastón Edul con una ex Gran Hermano

La noticia llega en un momento muy especial para Sabrina Cortez, quien atraviesa el difícil duelo por la reciente muerte de su madre. En ese contexto, desde el programa destacaron que Gastón Edul habría estado muy presente acompañándola, un gesto que habría fortalecido aún más la relación entre ambos.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió el romance, aunque el silencio no hizo más que alimentar las especulaciones en las redes sociales, donde los seguidores comenzaron a analizar cada movimiento de ambos.

El supuesto noviazgo también volvió a poner bajo la lupa la situación sentimental del periodista, ya que durante meses fue vinculado sentimentalmente con Nati Jota. Los rumores crecieron por la complicidad que ambos mostraban públicamente y volvieron a tomar fuerza luego de que la conductora le dedicara un emotivo mensaje tras su participación en La Velada del Año 6.

"Orgullosa de vos... Lo diste todo. No se puede ganar siempre", escribió Nati en sus redes para apoyar a Edul después de su pelea, palabras que muchos interpretaron como una muestra de un vínculo más cercano. Sin embargo, la aparición de Sabrina Cortez cambia por completo el escenario y vuelve a instalar la pregunta sobre el presente amoroso del periodista deportivo.

Por ahora, el viaje a Ibiza, el acercamiento que ya venía desde el año pasado y el acompañamiento de Edul en un momento muy difícil para Sabrina aparecen como las principales pruebas que alimentan la versión de un romance que todavía ninguno de los dos decidió hacer oficial.