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Las pruebas que confirman el nuevo romance de Gastón Edul con una ex Gran Hermano

Se conocieron las pruebas que confirman la historia de amor entre Gastón Edul y Sabrina Cortez. Enterate

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Las pruebas que confirman el nuevo romance de Gastón Edul con una ex Gran Hermano

Los rumores sobre la vida amorosa de Gastón Edul volvieron a explotar y, esta vez, la señalada como su nueva pareja es Sabrina Cortez, la exparticipante de Gran Hermano. La información fue revelada en LAM, donde aseguraron que el periodista deportivo y la influencer ya no estarían viviendo un simple acercamiento, sino una relación mucho más seria.

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Según contó Pepe Ochoa al aire, no se trata de un vínculo nuevo, ya que ambos habrían comenzado a verse el año pasado. Sin embargo, en ese momento la historia no prosperó. "El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio", aseguró el panelista.

Las principales pruebas que alimentan la versión del romance tienen que ver con un viaje que ambos estarían compartiendo en España. De acuerdo con la información difundida, fue el propio Edul quien invitó a Sabrina Cortez a Ibiza, propuesta que ella aceptó y que habría marcado un antes y un después en la relación.

"Él la invitó a ella a Ibiza y ella accedió", reveló Ochoa, dejando entrever que la escapada habría sido el paso definitivo para consolidar el vínculo.

La noticia llega en un momento muy especial para Sabrina Cortez, quien atraviesa el difícil duelo por la reciente muerte de su madre. En ese contexto, desde el programa destacaron que Gastón Edul habría estado muy presente acompañándola, un gesto que habría fortalecido aún más la relación entre ambos.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió el romance, aunque el silencio no hizo más que alimentar las especulaciones en las redes sociales, donde los seguidores comenzaron a analizar cada movimiento de ambos.

El supuesto noviazgo también volvió a poner bajo la lupa la situación sentimental del periodista, ya que durante meses fue vinculado sentimentalmente con Nati Jota. Los rumores crecieron por la complicidad que ambos mostraban públicamente y volvieron a tomar fuerza luego de que la conductora le dedicara un emotivo mensaje tras su participación en La Velada del Año 6.

"Orgullosa de vos... Lo diste todo. No se puede ganar siempre", escribió Nati en sus redes para apoyar a Edul después de su pelea, palabras que muchos interpretaron como una muestra de un vínculo más cercano. Sin embargo, la aparición de Sabrina Cortez cambia por completo el escenario y vuelve a instalar la pregunta sobre el presente amoroso del periodista deportivo.

Por ahora, el viaje a Ibiza, el acercamiento que ya venía desde el año pasado y el acompañamiento de Edul en un momento muy difícil para Sabrina aparecen como las principales pruebas que alimentan la versión de un romance que todavía ninguno de los dos decidió hacer oficial.

En pocas palabras

  • Gastón Edul y Sabrina Cortez: Se confirma un romance entre el periodista y la exparticipante de Gran Hermano.
  • Pruebas clave: Un viaje a Ibiza y el apoyo de Edul a Cortez en un momento personal difícil.
  • Relación previa: El vínculo entre ambos ya existía desde el año pasado, pero ahora se habría consolidado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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