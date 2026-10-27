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La inesperada y dolorosa traición que recibió Tini Stoessel

Tini Stoessel, en medio de polémica familiar: la inesperada traición que recibió en las últimas horas. Enterate.

La inesperada y dolorosa traición que recibió Tini Stoessel

El escándalo familiar que rodea a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo y esta vez la protagonista es Nazarena Oberecht, la novia de su hermano, Francisco Stoessel. Cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse después de una señal de acercamiento de su mamá, Mariana Muzlera, un movimiento en las redes sociales volvió a encender la polémica.

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Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 episodios que podés terminar en un solo día. (Foto: Archivo)

Nazarena y Fran comenzaron su relación a mediados de 2024 y, desde entonces, compartieron distintos momentos de su vínculo en las redes sociales. La joven incluso habló de la convivencia con el hermano de la cantante y aseguró que la experiencia había sido muy positiva. “Estuve 18 días, la verdad estoy muy tranquila y en paz. Convivimos y fue excelente”, había contado durante una entrevista en el programa Rumis.

Sin embargo, ahora un gesto virtual puso a Nazarena en el centro de la escena: dejó de seguir en Instagram a Tini Stoessel y a Rodrigo De Paul, mientras que ambos continúan siguiéndola a ella. Aunque no trascendieron los motivos de esta decisión, el movimiento no pasó inadvertido entre los usuarios y abrió una nueva ola de especulaciones sobre la relación entre los integrantes del entorno de la artista.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y algunos usuarios apuntaron contra la joven con comentarios lapidarios. “Se enojó porque se le terminaron los viajes a Japón gratis”, “Viajó con Tini al Mundial y a Japón” y “todos vivían de Tini y nadie tenía un laburo serio” fueron algunas de las frases que circularon.

Otros comentarios hicieron referencia a los viajes y a las comodidades que, según los usuarios, Nazarena habría disfrutado junto a la cantante y el futbolista. De todos modos, no hay confirmación de que la decisión de dejar de seguirlos esté relacionada con un conflicto familiar, por lo que las razones detrás del gesto siguen siendo desconocidas.

En medio de la repercusión, Francisco Stoessel también quedó bajo la lupa. Según trascendió, cuando la prensa intentó consultarlo sobre el tema, el joven evitó profundizar y respondió: “No voy a hablar de esto, ¿podemos hablar después del gimnasio?”. Finalmente, no volvió a referirse públicamente al asunto.

La nueva polémica apareció después de que Mariana Muzlera sorprendiera al darle “me gusta” a una publicación de Tini, un gesto que muchos interpretaron como una posible señal de acercamiento entre madre e hija. La imagen mostraba a la cantante abrazada a su mascota y fue difundida por la especialista en espectáculos Marcia Frisciotti, conocida como Gossipeame.

Junto a la captura, la panelista planteó una pregunta que reavivó las especulaciones: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?”.

Así, cuando algunos fanáticos creían que podía haber señales de una tregua familiar, el movimiento de Nazarena volvió a instalar interrogantes sobre el clima que se vive en el entorno de Tini Stoessel. Por ahora, ninguno de los protagonistas explicó públicamente qué hay detrás de la decisión y la supuesta interna continúa sin una versión oficial.

En pocas palabras

  • Nazarena Obrech: Dejó de seguir en Instagram a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
  • Repercusión: Los usuarios especulan sobre un conflicto familiar y critican a la novia de su hermano.
  • Contexto familiar: La polémica surge tras un gesto de acercamiento entre Tini y su madre, Mariana Muzlera.
Resumen generado por Thinkindot AI
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