La inesperada y dolorosa traición que recibió Tini Stoessel

Otros comentarios hicieron referencia a los viajes y a las comodidades que, según los usuarios, Nazarena habría disfrutado junto a la cantante y el futbolista. De todos modos, no hay confirmación de que la decisión de dejar de seguirlos esté relacionada con un conflicto familiar, por lo que las razones detrás del gesto siguen siendo desconocidas.

En medio de la repercusión, Francisco Stoessel también quedó bajo la lupa. Según trascendió, cuando la prensa intentó consultarlo sobre el tema, el joven evitó profundizar y respondió: “No voy a hablar de esto, ¿podemos hablar después del gimnasio?”. Finalmente, no volvió a referirse públicamente al asunto.

La nueva polémica apareció después de que Mariana Muzlera sorprendiera al darle “me gusta” a una publicación de Tini, un gesto que muchos interpretaron como una posible señal de acercamiento entre madre e hija. La imagen mostraba a la cantante abrazada a su mascota y fue difundida por la especialista en espectáculos Marcia Frisciotti, conocida como Gossipeame.

Junto a la captura, la panelista planteó una pregunta que reavivó las especulaciones: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?”.

Así, cuando algunos fanáticos creían que podía haber señales de una tregua familiar, el movimiento de Nazarena volvió a instalar interrogantes sobre el clima que se vive en el entorno de Tini Stoessel. Por ahora, ninguno de los protagonistas explicó públicamente qué hay detrás de la decisión y la supuesta interna continúa sin una versión oficial.