Polémica con Facundo Moyano: plantó a Moria Casán y se supo el motivo por el cual no fue a su programa

Se mostró además la imagen de la cena del lunes entre Moyano y Candela Arizaga atravesando el buen presente juntos y aliviados tras el fin de la restricción perimetral que regía y les impedía verse.

"Ahora hay que abordar todo lo que pasa con la pareja fuera de la presión mediática. Yo le tengo fe a él que es un hombre que a mí me demostró nobleza y código", observó Moria.

Luego, Facundo Moyano salió al aire telefónicamente y aclaró que cuando dijo que había tomado casi una botella de whisky en su anterior visita al programa fue para dormirse la noche anterior porque tiene problemas para dormirse.

"Somos como amigotes, estoy encantada por haberte dado el espacio, vos me llamaste y dijiste que querías hablar en mi programa", destacó la One. Y el dirigente comentó: "Te elegí a vos y a esta altura te digo que sos amiga".

El gesto de Candela Arizaga con Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral

Candela Arizaga sorprendió con un gesto hacia Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral y compartió una frase sugestiva. La Justicia levantó la restricción perimetral que regía sobre ambos y la modelo no tardó en compartir una postal junto al dirigente.

La modelo volvió a mostrarse cerca de Moyano en la Argentina, luego de que ambos permanecieran juntos en Madrid durante las últimas semanas, pese a la restricción vigente en ese momento.

En la selfie, que aparenta haber sido tomada por el propio dirigente, se observa parte del rostro de él mientras Candela apoya su cara contra su cuello.

La joven lo etiquetó directamente en la imagen y agregó un corazón blanco, un gesto sencillo que funcionó como una señal pública de acercamiento.

Para musicalizar el momento, Arizaga eligió "Como si no importara", la canción de Duki y Emilia Mernes que gira en torno a un vínculo amoroso vivido en la intimidad, con una complicidad que parece mantenerse al margen de las opiniones y los prejuicios externos.

En una segunda historia de Instagram, Candela publicó una frase reflexiva que pareció completar el mensaje de la fotografía y expresar su mirada sobre el momento que atraviesa: "El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar".