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Migraciones negó el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, mientras en Brasil investigan si intentó fugarse

El organismo confirmó que no hay registros de ingreso al país del senador brasileño. El avión privado de Baires Fly que aterrizó en Puerto Iguazú fue sometido a controles y las autoridades constataron que la documentación estaba en regla.

Investigan si Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina

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Un avión privado que llegó durante la madrugada al aeropuerto internacional de Puerto Iguazú quedó bajo revisión en medio de versiones sobre un posible viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades argentinas aclararon que no existe constancia de que el senador brasileño haya ingresado al país y descartaron que la aeronave tuviera un plan de vuelo que incluyera a su familia.

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La Dirección Nacional de Migraciones informó que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina. La aclaración se produjo después de que la presencia del avión privado generara repercusiones y motivara la puesta en marcha de controles sobre la aeronave y su tripulación.

Tras las verificaciones, las autoridades constataron que la documentación de la empresa Baires Fly se encontraba en regla. Además, precisaron que no se había presentado un plan de vuelo que contemplara a integrantes de la familia Bolsonaro.

La aeronave había partido desde Buenos Aires y aterrizado en Puerto Iguazú. La tripulación estaba compuesta por dos comandantes y una azafata. Las sospechas iniciales apuntaban a que el senador podría haber formado parte de los cuatro pasajeros previstos para abordar el avión, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

La orden judicial que le impide salir de Brasil

La situación se produce después de que la Justicia brasileña dispusiera que Flávio Bolsonaro entregue su pasaporte y no abandone el país. El propio senador informó que recibió la notificación el lunes, cuando salía de la vivienda de su padre, Jair Bolsonaro, en Brasilia.

La medida fue ordenada por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal que interviene en el proceso judicial contra el expresidente, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado y bajo arresto domiciliario.

Tras conocer la decisión, Flávio Bolsonaro cuestionó la disposición y aseguró que cumpliría con la entrega del documento. “Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, expresó.

El senador sostuvo que la resolución se habría basado en declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el 23 de octubre había sugerido que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones. El legislador negó haber manifestado esa intención y cuestionó que la decisión judicial se adoptara después de conocerse el resultado electoral.

Las dos investigaciones que involucran al senador

La orden de entrega del pasaporte está relacionada con una causa por presunto lavado de dinero que involucra a Willer Tomaz, abogado cercano al senador. Además de la restricción para salir del país, la resolución judicial le prohíbe a Bolsonaro mantener contacto directo o indirecto con el letrado.

En el marco de esa investigación, De Moraes dispuso el bloqueo preventivo de 6.000 millones de reales vinculados a Tomaz y ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del abogado.

Por otra parte, el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de Dark Horse, una película biográfica centrada en Jair Bolsonaro.

En pocas palabras

  • Migraciones: La Dirección Nacional de Migraciones no registra el ingreso de Flávio Bolsonaro a Argentina.
  • Investigación: Se investiga un posible intento de salida del país del senador brasileño rumbo a Estados Unidos.
  • Causa judicial: La Justicia brasileña le impide a Bolsonaro salir del país y le retuvo el pasaporte por una causa de lavado de dinero.
Resumen generado por Thinkindot AI
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