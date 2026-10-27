Migraciones negó el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, mientras en Brasil investigan si intentó fugarse

La orden judicial que le impide salir de Brasil

La situación se produce después de que la Justicia brasileña dispusiera que Flávio Bolsonaro entregue su pasaporte y no abandone el país. El propio senador informó que recibió la notificación el lunes, cuando salía de la vivienda de su padre, Jair Bolsonaro, en Brasilia.

La medida fue ordenada por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal que interviene en el proceso judicial contra el expresidente, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado y bajo arresto domiciliario.

Tras conocer la decisión, Flávio Bolsonaro cuestionó la disposición y aseguró que cumpliría con la entrega del documento. “Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, expresó.

El senador sostuvo que la resolución se habría basado en declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el 23 de octubre había sugerido que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones. El legislador negó haber manifestado esa intención y cuestionó que la decisión judicial se adoptara después de conocerse el resultado electoral.

Las dos investigaciones que involucran al senador

La orden de entrega del pasaporte está relacionada con una causa por presunto lavado de dinero que involucra a Willer Tomaz, abogado cercano al senador. Además de la restricción para salir del país, la resolución judicial le prohíbe a Bolsonaro mantener contacto directo o indirecto con el letrado.

En el marco de esa investigación, De Moraes dispuso el bloqueo preventivo de 6.000 millones de reales vinculados a Tomaz y ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del abogado.

Por otra parte, el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de Dark Horse, una película biográfica centrada en Jair Bolsonaro.