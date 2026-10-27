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Defensa de la Soberanía: el oficialismo busca avanzar con el dictamen, pero aún no tendría las firmas

El Gobierno buscará este martes avanzar con el dictamen en Diputados, pero las diferencias con los bloques aliados ponen en duda el acuerdo. El debate también enfrenta dificultades por la agenda legislativa.

El oficialismo busca avanzar con el dictamen

El oficialismo busca avanzar con el dictamen, pero aún no tendría las firmas (Foto: archivo).

El oficialismo intentará este martes conseguir dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, las diferencias con los bloques aliados siguen sin resolverse y, por ahora, no están garantizadas las firmas necesarias para avanzar con la iniciativa.

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La reunión de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto está prevista para las 16 en el Anexo C de la Cámara baja. El encuentro se desarrollará en un escenario de incertidumbre, luego de que el plenario previsto para la semana pasada fuera suspendido.

Según señala la agencia Noticias Argentinas, persisten los desacuerdos sobre distintos artículos que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a modificar ni retirar. Las negociaciones continúan bajo la supervisión de la Casa Rosada, que mantiene el control sobre los cambios que está dispuesta a aceptar.

A diferencia de otros proyectos cuyo contenido se define a partir de acuerdos entre los distintos espacios parlamentarios, en este caso el Gobierno busca sostener su propia versión de la iniciativa y reserva para sí la decisión de incorporar o rechazar las modificaciones planteadas por la oposición.

Los cambios aceptados y los reclamos que siguen pendientes

Hasta el momento, el principal avance para los bloques dialoguistas fue la revisión del artículo 111, que contemplaba sanciones para determinadas acciones vinculadas con la alteración de procesos electorales, las campañas coordinadas de desinformación y la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje.

Desde los sectores que impulsan modificaciones al texto original señalaron que el Gobierno aceptó una propuesta orientada a delimitar con mayor precisión las conductas que podrían constituir delitos.

Sin embargo, otros planteos de los aliados todavía no obtuvieron respuesta favorable. Entre ellos figura la propuesta de incorporar a dos diputados al Consejo de Seguridad, con el objetivo de garantizar la participación opositora en ese ámbito.

También existen cuestionamientos por la posible superposición de funciones entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en las tareas de protección de infraestructuras críticas.

El Presupuesto 2027 condiciona el calendario legislativo

Las dificultades para reunir apoyos no son el único obstáculo que enfrenta el proyecto. Incluso si el oficialismo consigue dictamen durante esta semana, todavía deberá encontrar un espacio en el calendario parlamentario para llevar la iniciativa al recinto.

La discusión del Presupuesto 2027 concentra la atención del Gobierno y constituye la prioridad legislativa para el tramo final del año. En segundo plano aparece la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otra de las propuestas que busca impulsar la administración nacional.

A esta agenda se suman las complicaciones para coordinar fechas de sesiones durante noviembre. La visita del papa León XIV y los feriados previstos para los días 9, 10 y 11 de ese mes -con alcances nacional y provinciales, según cada jurisdicción- podrían reducir las jornadas disponibles para la actividad legislativa.

El escenario internacional también podría influir en los tiempos de tratamiento del proyecto. El martes 3 de noviembre se realizarán las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, una jornada que podría motivar el viaje de una delegación de diputados nacionales de La Libertad Avanza para presenciar los comicios y respaldar a los candidatos republicanos.

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