Defensa de la Soberanía: el oficialismo busca avanzar con el dictamen, pero aún no tendría las firmas

Los cambios aceptados y los reclamos que siguen pendientes

Hasta el momento, el principal avance para los bloques dialoguistas fue la revisión del artículo 111, que contemplaba sanciones para determinadas acciones vinculadas con la alteración de procesos electorales, las campañas coordinadas de desinformación y la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje.

Desde los sectores que impulsan modificaciones al texto original señalaron que el Gobierno aceptó una propuesta orientada a delimitar con mayor precisión las conductas que podrían constituir delitos.

Sin embargo, otros planteos de los aliados todavía no obtuvieron respuesta favorable. Entre ellos figura la propuesta de incorporar a dos diputados al Consejo de Seguridad, con el objetivo de garantizar la participación opositora en ese ámbito.

También existen cuestionamientos por la posible superposición de funciones entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en las tareas de protección de infraestructuras críticas.

El Presupuesto 2027 condiciona el calendario legislativo

Las dificultades para reunir apoyos no son el único obstáculo que enfrenta el proyecto. Incluso si el oficialismo consigue dictamen durante esta semana, todavía deberá encontrar un espacio en el calendario parlamentario para llevar la iniciativa al recinto.

La discusión del Presupuesto 2027 concentra la atención del Gobierno y constituye la prioridad legislativa para el tramo final del año. En segundo plano aparece la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otra de las propuestas que busca impulsar la administración nacional.

A esta agenda se suman las complicaciones para coordinar fechas de sesiones durante noviembre. La visita del papa León XIV y los feriados previstos para los días 9, 10 y 11 de ese mes -con alcances nacional y provinciales, según cada jurisdicción- podrían reducir las jornadas disponibles para la actividad legislativa.

El escenario internacional también podría influir en los tiempos de tratamiento del proyecto. El martes 3 de noviembre se realizarán las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, una jornada que podría motivar el viaje de una delegación de diputados nacionales de La Libertad Avanza para presenciar los comicios y respaldar a los candidatos republicanos.