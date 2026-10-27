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La China Ansa enfrentó el peor rumor de Nora Colosimo sobre Pablo Migliore y confesó qué pasó

En medio de la polémica por la versión que instaló Nora Colosimo sobre su relación con un compañero de MasterChef Celebrity, la China Ansa habló en SQP y dio su versión de los hechos.

27 oct 2026, 11:51
La China Ansa enfrentó el peor rumor de Nora Colosimo sobre Pablo Migliore y confesó qué pasó

La China Ansa enfrentó el peor rumor de Nora Colosimo sobre Pablo Migliore y confesó qué pasó

La China Ansa enfrentó el peor rumor de Nora Colosimo sobre Pablo Migliore y confesó qué pasó

La China Ansa enfrentó el peor rumor de Nora Colosimo sobre Pablo Migliore y confesó qué pasó

La China Ansa estalló de furia contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, después de que la nueva angelita de LAM (América TV) la vinculara con Pablo Migliore tras una salida de participantes de MasterChef Celebrity (Telefe). En diálogo con SQP, la periodista cuestionó la difusión de esa versión sin una previa verificación y reveló cómo repercutió el episodio en su vida personal.

Visiblemente molesta, Ansa no ocultó su desconcierto por haber quedado involucrada en el rumor. “Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, lanzó al aire del programa.

Según relató, se enteró de lo ocurrido mientras disfrutaba de una tarde de sábado junto a su familia, su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza, y sus dos hijos, de dos y tres años. La noticia le provocó una profunda indignación por las consecuencias que podría haber generado en su intimidad. “Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, expresó.

La periodista también apuntó contra Colosimo por no haberse comunicado con ella antes de difundir la información. “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. […] Ese es laburo que le faltó hacer”, reclamó.

En ese sentido, fue todavía más contundente al cuestionar la actitud que le atribuyó a la madre de Wanda. “Ella se levantó y dijo: ‘¿A quién le puedo cagar la vida hoy?’ […] Es una locura, no sé por qué”, disparó, dejando en evidencia su enojo por haber quedado involucrada en una versión sobre su vida sentimental.

Por otro lado, la China Ansa destacó que Wanda Nara sí se comunicó con ella para preguntarle qué había sucedido. “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno”, reconoció.

Aunque aseguró que pudo hablar con la conductora y resolver la situación, remarcó que aún espera una respuesta de quien difundió semejante rumor. “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”, afirmó.

Finalmente, la periodista volvió a subrayar el impacto que tuvo el episodio en su vida privada. “Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas”, sentenció.

Qué fue lo que dijo Nora Colosimo sobre la China Ansa y Pablo Migliore

La China Ansa quedó envuelta en un fuerte escándalo mediático después de que Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, difundiera un enigmático que la vinculaba sentimentalmente con Pablo Migliore, su compañero de MasterChef Celebrity. La periodista negó la versión y desató una dura polémica contra la panelista de LAM.

Todo comenzó cuando Colosimo publicó en sus redes sociales un mensaje sin nombres, pero con pistas que apuntaban directamente a Ansa y al exarquero de Boca. “Ayer salieron los participantes cocineros de joda… Parece que hay dos parejas, pero uno es casado. Dicen que el deportista con la asiática recientemente mamá”, escribió. El posteo fue eliminado a los pocos minutos, aunque ya se había viralizado.

En Sálvese Quien Pueda, antes compartir el descargo de la China quien negó de plano cualquier víncuclo más allá del laboral con su compañera de reality, expusieron el posteo en cuestión de la novel angelita.

Por su parte, Migliore bajó el perfil y explicó que la noche en cuestión fue una salida grupal de los participantes del programa. “Me llevo bárbaro con la China, de hecho hasta se habla con mi señora”, aseguró el exfutbolista desmintiendo también el enigmático de Colosimo que si bien no los nombraba, los describía perfectamente.

     

 

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