La letal frase de Griselda Siciliani sobre ser amante que la condena

Griselda no quiere referirse a esto, pero en una entrevista con Andy Kusnetzoff habló muy livianamente del vínculo de amante y sorprendió a todos.

Ella reveló un vínculo que tenía sin decir quién era la otra personas: “tenía un vínculo muy apasionado, muy intenso y muy amoroso también. Era un vínculo fuerte que ya llevaba un tiempo”, dijo.

Entonces, agregó: “un tiempito largo, pasado el año. Pero era un vínculo de amantes. Amante que es la que va, para mí va mucho más”, explica mientras Andy se pone nervioso.

No quiso decir quién era “porque lo van a conocer”, indica y uno del programa le pregunta si fueron “6 de amante, seis meses se corrige”, pero Griselda toma el guante y dice: “igual no es tanto 6 años de amante, no me asusta el acertijo”.