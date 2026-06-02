¿Peligro en el arco de la Selección? La preocupante foto del Dibu Martínez que enciende las alarmas a días del Mundial

Qué lesión tiene el Dibu Martínez y por qué entrena diferenciado

La complicación médica del arquero se remonta al cierre de la temporada en el Viejo Continente. El plantel que conduce Lionel Scaloni tuvo el lunes por la tarde su primera práctica en Kansas City, pero varios de los jugadores que llegan tocados o con algún problema físico trabajaron con menos cargas.

Entre ellos se encuentra el jugador del Aston Villa, quien se lesionó en la previa a la final de la Europa League. Desde entonces, el Dibu tiene la zona inmovilizada, pero realiza trabajos específicos bajo la estricta supervisión del cuerpo médico para no perder la condición física general.

¿Jugará el Dibu Martínez los amistosos contra Honduras e Islandia?

La estrategia del cuerpo técnico de la Albiceleste apunta a la cautela absoluta para evitar un retroceso en los plazos de consolidación ósea de la herida. Por este motivo, el futbolista realiza trabajos diferenciados y, para evitar riesgos, no participará de los amistosos previos ante Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio, respectivamente. Su lugar en el arco durante la gira de exhibición será ocupado por las alternativas que Scaloni tiene en el banco de suplentes.

¿Llega el Dibu Martínez a jugar el debut de Argentina en el Mundial 2026?

A pesar de la alarma inicial que despertó el tamaño del apósito en su extremidad, el panorama para el estreno del Grupo J resulta sumamente favorable para el cuerpo técnico. Todo indica que estará a disposición para el inicio de la Copa del Mundo, incluso desde el partido del debut ante Argelia, el 16 de junio desde las 22 (hora argentina), ya que la lesión en uno de sus dedos de la mano izquierda no le impediría estar bajo los tres palos en el estreno formal.

El domingo ya había sido noticia otra imagen del campeón del mundo cuando estaba en el avión que lo trasladó a él y a Lisandro Martínez a Kansas para encontrarse con el resto del plantel. Incluso en la foto compartida por el zaguero del Manchester United, se lo veía a Dibu con un vendaje blanco en su mano que llamó la atención, pero es parte del proceso de recuperación que afronta de cara al estreno mundialista en el que estaría disponible sin mayores contratiempos.