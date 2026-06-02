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¿Peligro en el arco de la Selección? La preocupante foto del Dibu Martínez que enciende las alarmas a días del Mundial

A muy poco del inicio de la Copa del Mundo, el arquero titular de la Selección Argentina reapareció en los entrenamientos de Kansas y encendió las alarmas. ¿Estará en el estreno oficial?

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¿Peligro en el arco de la Selección? La preocupante foto del Dibu Martínez que enciende las alarmas a días del Mundial

La cuenta regresiva para la cita máxima del fútbol internacional sumó un fuerte componente de dramatismo en el campamento base de los campeones vigentes. A falta de 9 días para el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el arquero titular de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, realizó un posteo en sus redes sociales en el que se lo ve con la mano izquierda vendada producto de la fractura que sufrió en uno de sus dedos.

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Dia 1 con mucha ilusion , triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y uni (1)

Aunque la imagen generó un fuerte impacto visual entre los fanáticos, el futbolista del Aston Villa lamentó no haber podido comenzar los entrenamientos a la par del grupo, pero llevó tranquilidad respecto de su evolución de cara a las próximas semanas de competencia.

"Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país", escribió el marplatense en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram. El posteo fue acompañado de dos fotos suyas durante la primera jornada de trabajo del seleccionado; en una de las imágenes se lo ve con una pelota en los pies ante la imposibilidad de exigir su mano lesionada, que aparece también con un vendaje que recubre principalmente el dedo anular y meñique.

Qué lesión tiene el Dibu Martínez y por qué entrena diferenciado

La complicación médica del arquero se remonta al cierre de la temporada en el Viejo Continente. El plantel que conduce Lionel Scaloni tuvo el lunes por la tarde su primera práctica en Kansas City, pero varios de los jugadores que llegan tocados o con algún problema físico trabajaron con menos cargas.

Entre ellos se encuentra el jugador del Aston Villa, quien se lesionó en la previa a la final de la Europa League. Desde entonces, el Dibu tiene la zona inmovilizada, pero realiza trabajos específicos bajo la estricta supervisión del cuerpo médico para no perder la condición física general.

¿Jugará el Dibu Martínez los amistosos contra Honduras e Islandia?

La estrategia del cuerpo técnico de la Albiceleste apunta a la cautela absoluta para evitar un retroceso en los plazos de consolidación ósea de la herida. Por este motivo, el futbolista realiza trabajos diferenciados y, para evitar riesgos, no participará de los amistosos previos ante Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio, respectivamente. Su lugar en el arco durante la gira de exhibición será ocupado por las alternativas que Scaloni tiene en el banco de suplentes.

¿Llega el Dibu Martínez a jugar el debut de Argentina en el Mundial 2026?

A pesar de la alarma inicial que despertó el tamaño del apósito en su extremidad, el panorama para el estreno del Grupo J resulta sumamente favorable para el cuerpo técnico. Todo indica que estará a disposición para el inicio de la Copa del Mundo, incluso desde el partido del debut ante Argelia, el 16 de junio desde las 22 (hora argentina), ya que la lesión en uno de sus dedos de la mano izquierda no le impediría estar bajo los tres palos en el estreno formal.

El domingo ya había sido noticia otra imagen del campeón del mundo cuando estaba en el avión que lo trasladó a él y a Lisandro Martínez a Kansas para encontrarse con el resto del plantel. Incluso en la foto compartida por el zaguero del Manchester United, se lo veía a Dibu con un vendaje blanco en su mano que llamó la atención, pero es parte del proceso de recuperación que afronta de cara al estreno mundialista en el que estaría disponible sin mayores contratiempos.

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