Araceli González habló del reencuentro con Adrián Suar y confirmó quien dio el primer paso tras años de distancia

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Y remarcó sobre este presente dejando atrás los conflictos del pasado: "Es un momento muy lindo, tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos. En lo personal tomé la iniciativa por mi hijo, no quiero más preguntas incómodas para él en su vida".

Araceli González contó que su pareja Fabián Mazzei también estaba invitado pero que optaron por ir con calma en la nueva etapa: "Fabi estaba invitado pero no, consideramos que hoy era así por una cuestión de enlace, vamos de a poco. Sino ya los ravioles el domingo".

Sobre Rocío Robles, actual novia de Suar y también presente en el evento, la actriz se sinceró: "No la conozco y ella es joven, yo soy otra camada, soy más grande".

Y contó que conocerá en persona a la hija de Suar y Griselda Siciliani, que tiene 13 años: "La voy a conocer a Margarita, que no la conozco. Es un día muy lindo“, enfatizó con alegría.

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El especial mensaje de Araceli González a Fabián Mazzei tras la polémica con Adrián Suar

Araceli González abrió su corazón y le dedicó un sentido mensaje a Fabián Mazzei en el primer fin de semana del 2026 para expresar lo que siente por él tras la polémica que estalló hace unos días por su llanto en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de la separación de Adrián Suar.

"Nuestro retrato de fin de año! Nosotros nos elegimos hace ya 19 años! Y solo siempre quisimos reír, amar y acompañar! Elegimos respetarnos y elegir caminos juntos donde nos lleve a lugares saludables!", comenzó su mensaje la actriz.

"El mejor de nuestros estados es cuando podemos aislarnos en nuestro mundo donde solo hay verdad y eso es nuestra razón de ser! Tenemos claro quiénes somos! Sabemos cómo somos y lo más importante de eso es que reina el amor!", continuó Araceli González.

"Después las luchas diarias, los desafíos profesionales o emprendimientos, los otros y el qué dirán! Pero dentro de casa la paz, la verdad, la sinceridad, y la comprensión! Sabe quién sos vos y defiende con los dientes! Tu dignidad no se toca! Se cultiva y cuida! Buen año bombonas!", finalizó su emotivo mensaje.