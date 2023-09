La miniserie de Netflix de 4 capítulos llenos de suspenso, ideal para ver en una noche

Dirigida y coescrita por Kasper Barfoed, "La enfermera" es un drama danés que se compone de tan solo 4 episodios, cada uno con una duración que no supera la hora, lo que la convierte en la elección perfecta para una noche de suspenso y emoción. La serie se basa en el libro "The Nurse: Inside Denmark's Most Sensational Criminal Trial" de Kristian Corfixen.