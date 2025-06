La confesión de Rocío Robles sobre su vínculo con Adrián Suar que nadie esperaba: "No le conviene..."

"Ella le dijo 'puedo ir con alguien' y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos y comenzaron a verse", habían sumado.

En otra parte de la entrevista, Rocío se sinceró sobre lo que siente por el productor y actor: “Lo quiero mucho, la verdad. Es lo que tengo para decir. Nos divertimos mucho. Él es una gran persona, muy empático sobre todo. Y nada más”.

“Tengo 32 años. Estoy enfocada en mi trabajo. Que me está yendo muy bien. No me pongan de novia, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada. Disfruto del presente”, remarcó.

Más tarde, la periodista Paula Varela le preguntó a Rocío por una vieja foto que se había filtrado de Suar con una morocha bajando de un auto: "¿Eras vos?".

"No afirmo ni desmiento", contestó misteriosa.

El martes, por su parte, Suar también habló de su vínculo con la ex de Nicolás Cabré y expresó: "El día que esté de novio lo voy a decir. No hay título, me encantaría tirarte un título, pero no hay título. Nos conocemos, la quiero mucho, es divina, gran persona, gran periodista deportiva, inteligente".

Quién es Rocío Robles, el nuevo amor de Adrián Suar

En las últimas horas la periodista Rocío Robles quedó en el centro de la escena después de que se conociera su flamante romance con el programador de El Trece, Adrián Suar.

¿Pero quién es Rocío Robles? La mujer de 32 años es periodista deportiva, actriz y modelo. La joven saltó a la fama en 2014 tras su participación en ShowMatch, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

Durante su paso por el reality, tuvo romances con Federico Hoppe y más adelante con Tyago Griffo. La comunicadora también estuvo en pareja con Nicolás Cabré.

Por otro lado, el año pasado, surgieron rumores de romance entre Robles y el campeón del mundo Alexis Mac Allister. “Hubo un jugador en particular que durante toda la noche persiguió a una famosa, logró su cometido y se la empezó a comer. (...) Pero no se escondió y lo loco del tema es que él está de novio. Claramente, quería solo una noche hot, que la tuvo porque pernoctaron”, había comentado en aquel momento Pepe Ochoa en El ejército de LAM (Bondi).

También había detallado que este encuentro había sucedido en el cumpleaños de Rodrido De Paul. “La condición era que nadie entre con celulares. Obviamente, no hay imágenes. Lo que me cuentan es que él la buscó toda la noche, ella terminó accediendo. Se terminaron yendo juntos y los vio toda la fiesta”, había agregado el comunicador.