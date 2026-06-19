La nueva estafa virtual que roba tus datos, te vacía la cuenta bancaria y preocupa a miles de personas

La comunicación suele transmitir urgencia. El mensaje indica que el paquete no podrá entregarse si el destinatario no realiza una acción inmediata. Para ello, incorpora un enlace que supuestamente permitirá corregir la información o solucionar el inconveniente.

Cuando la persona hace clic, es redirigida a una página diseñada para parecer legítima. Allí puede encontrarse con formularios que solicitan datos personales, información bancaria o incluso números de tarjetas de crédito y débito.

El objetivo final es obtener acceso a información sensible que permita a los delincuentes realizar operaciones fraudulentas, vaciar cuentas o cometer delitos vinculados al robo de identidad.

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Las señales que permiten identificar el fraude

Los especialistas en ciberseguridad remarcan que este tipo de ataques suele presentar elementos comunes que pueden servir como alerta.

Entre los principales indicios aparecen:

Mensajes inesperados sobre paquetes que la persona no recuerda haber solicitado.

Errores de redacción o traducciones extrañas.

Enlaces sospechosos con direcciones web poco conocidas.

Solicitudes de pagos adicionales para liberar una encomienda.

Pedidos de datos bancarios o información confidencial.

Desde Correo Argentino recordaron que la empresa no solicita información sensible mediante mensajes de texto y tampoco exige pagos adicionales por esa vía.

Por ese motivo, cualquier comunicación de estas características debe considerarse potencialmente riesgosa hasta verificar su autenticidad.

Qué hacer si recibís un mensaje sospechoso

Ante una comunicación que genere dudas, la recomendación principal es no actuar impulsivamente.

Los expertos sugieren:

No abrir enlaces desconocidos.

No descargar archivos adjuntos.

No compartir contraseñas.

No proporcionar datos bancarios.

No realizar transferencias solicitadas por mensajes.

En caso de necesitar información sobre un envío, lo aconsejable es consultar exclusivamente mediante los canales oficiales de la empresa.

También resulta conveniente verificar directamente el estado de la encomienda utilizando el código de seguimiento correspondiente dentro de la plataforma oficial.

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El phishing sigue creciendo y suma nuevas variantes

Más allá de las estafas vinculadas a envíos postales, los especialistas observaron un crecimiento sostenido de los ataques de phishing.

Esta modalidad consiste en engañar a las personas para que entreguen voluntariamente información sensible creyendo que interactúan con una entidad legítima.

Los delincuentes suelen utilizar correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y aplicaciones de mensajería para distribuir sus trampas digitales. La estrategia funciona porque explota emociones humanas como la urgencia, la curiosidad o el miedo.

Cuando la víctima cree que existe un problema que requiere atención inmediata, aumenta la probabilidad de que tome decisiones apresuradas.

Las medidas básicas para protegerse de una posible estafa

Los expertos coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva contra estas amenazas.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Verificar siempre la autenticidad de los mensajes.

Acceder a los sitios escribiendo manualmente la dirección web.

Utilizar contraseñas robustas y únicas.

Activar la autenticación en dos pasos.

Mantener actualizado el software del dispositivo.

Desconfiar de mensajes que generen urgencia extrema.

No compartir información financiera por canales no oficiales.

La expansión de esta nueva estafa virtual demuestra cómo los ciberdelincuentes continúan adaptando sus métodos para aprovechar cualquier oportunidad. La mejor defensa sigue siendo la información, la atención a los detalles y la verificación constante de cada comunicación recibida.