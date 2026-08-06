San Cayetano 2026: el cronograma completo de las misas, la peregrinación y la marcha en Liniers.

A las 22.45 tendrá lugar el primer Pacto de Amistad con San Cayetano, durante el cual los fieles recibirán una cinta amarilla como símbolo de la celebración.

Finalmente, a la medianoche, se abrirán oficialmente las puertas del templo para dar inicio a la tradicional Fiesta Grande.

El viernes 7 de agosto, la jornada comenzará a las 8 con la Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al finalizar la ceremonia se realizará la bendición de las herramientas de trabajo.

Durante todo el día habrá celebraciones religiosas de manera continua. Al finalizar cada misa se renovará el Pacto de Amistad con el santo y se entregarán estampitas junto con la tradicional cinta amarilla.

Además, a las 11 se celebrará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.

Cómo ingresar al santuario

Para organizar la gran afluencia de peregrinos, el santuario contará con dos modalidades de acceso. La fila de peregrinos estará destinada a quienes deseen acercarse hasta la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio que la protege, dejar espigas de trigo y rezar unos instantes frente al santo.

También funcionará una fila rápida, pensada para quienes quieran ingresar directamente al templo para participar de las misas o realizar una oración sin hacer el recorrido completo de la peregrinación.

La tradicional marcha de San Cayetano

Como sucede cada año, la celebración religiosa estará acompañada por la Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

La movilización partirá durante la mañana desde las inmediaciones del santuario de Liniers y avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada.

Debido a la convocatoria, se esperan cortes de tránsito y desvíos en distintos sectores del recorrido durante gran parte de la jornada.