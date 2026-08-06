Cada 7 de agosto, miles de fieles de todo el país se acercan a los santuarios dedicados a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, para agradecer, pedir empleo o encomendarse al santo.
Miles de fieles participarán desde este 6 de agosto de la celebración del patrono del pan y del trabajo. Habrá misas durante toda la jornada, bendición de herramientas y la tradicional movilización hacia Plaza de Mayo.
San Cayetano 2026: el cronograma completo de las misas, la peregrinación y la marcha en Liniers.
Cada 7 de agosto, miles de fieles de todo el país se acercan a los santuarios dedicados a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, para agradecer, pedir empleo o encomendarse al santo.
Como ocurre cada año, el principal punto de encuentro será el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, donde se espera una multitud durante toda la jornada.
La celebración de este 2026 tendrá como lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo" e incluirá misas, bendiciones, actividades religiosas y la tradicional peregrinación de los trabajadores.
Las actividades comenzarán incluso antes del día central. Este jueves 6 de agosto, desde las 20, se realizará un festival cultural y popular en el santuario.
A las 22.45 tendrá lugar el primer Pacto de Amistad con San Cayetano, durante el cual los fieles recibirán una cinta amarilla como símbolo de la celebración.
Finalmente, a la medianoche, se abrirán oficialmente las puertas del templo para dar inicio a la tradicional Fiesta Grande.
El viernes 7 de agosto, la jornada comenzará a las 8 con la Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al finalizar la ceremonia se realizará la bendición de las herramientas de trabajo.
Durante todo el día habrá celebraciones religiosas de manera continua. Al finalizar cada misa se renovará el Pacto de Amistad con el santo y se entregarán estampitas junto con la tradicional cinta amarilla.
Además, a las 11 se celebrará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.
Para organizar la gran afluencia de peregrinos, el santuario contará con dos modalidades de acceso. La fila de peregrinos estará destinada a quienes deseen acercarse hasta la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio que la protege, dejar espigas de trigo y rezar unos instantes frente al santo.
También funcionará una fila rápida, pensada para quienes quieran ingresar directamente al templo para participar de las misas o realizar una oración sin hacer el recorrido completo de la peregrinación.
Como sucede cada año, la celebración religiosa estará acompañada por la Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".
La movilización partirá durante la mañana desde las inmediaciones del santuario de Liniers y avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada.
Debido a la convocatoria, se esperan cortes de tránsito y desvíos en distintos sectores del recorrido durante gran parte de la jornada.