La estafa que sufrió Pampita en el furor por el Mundial 2026 y que impactó en sus hijos

Sin embargo, la compra no llegaba y esto la hacía alertar: "Los chicos preguntaban si había llegado la caja porque yo no compraba figuritas por la bendita caja. En dos semanas los pibes estaban re aburridos porque todo el colegio estaban cambiando figuritas", comentó.

Pampita finalmente contó que el pedido llegó pero que en lugar de figuritas le enviaron dos cajas de puré de tomate simulando el contorno de la caja: "Llega la caja y eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo espacio. Estafada totalmente", dijo entre risas y aún molesta por la acción virtual de la que fue víctima.

Embed

La foto oficial con la que Pampita y Martín Pepa confirmaron su reconciliación

La modelo Pampita y el empresario Martín Pepa compartieron imágenes de su viaje juntos y dejaron una señal clara sobre su presente sentimental tras estar varias semanas separados.

A pocos días de que Pampita se refiriera públicamente a la reconciliación, ambos decidieron dar una señal contundente en las redes sociales y compartieron imágenes desde Europa que no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores.

Fue Martín Pepa quien dio el primer paso en confirmar con pruebas la reconciliación al publicar una fotografía de Pampita durante una recorrida por territorio inglés.

En la postal se la puede ver posando sonriente frente a una característica puerta roja, una imagen que rápidamente llamó la atención de quienes siguen de cerca la relación.

Horas después, el empresario redobló la apuesta y compartió una selfie tomada por la noche, donde ambos aparecen juntos y relajados, ratificando así las versiones que hablaban de una reconciliación ya consumada.