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La estafa que sufrió Pampita en el furor por el Mundial 2026 y que impactó en sus hijos

La modelo Pampita contó la difícil situación que vivió al realizar una acción online en la previa al debuto de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

16 jun 2026, 11:15
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La estafa que sufrió Pampita en el furor por el Mundial 2026 y que impactó en sus hijos

La estafa que sufrió Pampita en el furor por el Mundial 2026 y que impactó en sus hijos

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La estafa que sufrió Pampita en el furor por el Mundial 2026 y que impactó en sus hijos

Las figuritas del Mundial 2026 se convirtieron en furor entre los niños y jóvenes en el marco del evento deportivo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Y ante esto, quien sufrió una inesperada estafa fue nada más y nada menos que Pampita.

La modelo comentó al aire en DGO que compró online una caja de figuritas para sus hijos pero que el envió llegó después de muchos días de espera con la peor de las sorpresas.

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"Fui estafada, les quiero contar", adelantaba Pampita en charla con Andy Kusnetzoff y su equipo. Ahí puso en contexto la situación: había comprado una caja de figuritas del Mundial 2026 para sus hijos para que tengan varios paquetes para intercambiar con sus compañeros de colegio.

"Como tengo tres pibes, dije vamos a comprar la caja grande y lo divido entre los tres. Yo dije: vamos a comprar la caja grande, la divido para los tres y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y demoraba en llegar", relató la modelo en el streaming, ya presente en Kansas para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia.

Sin embargo, la compra no llegaba y esto la hacía alertar: "Los chicos preguntaban si había llegado la caja porque yo no compraba figuritas por la bendita caja. En dos semanas los pibes estaban re aburridos porque todo el colegio estaban cambiando figuritas", comentó.

Pampita finalmente contó que el pedido llegó pero que en lugar de figuritas le enviaron dos cajas de puré de tomate simulando el contorno de la caja: "Llega la caja y eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo espacio. Estafada totalmente", dijo entre risas y aún molesta por la acción virtual de la que fue víctima.

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La foto oficial con la que Pampita y Martín Pepa confirmaron su reconciliación

La modelo Pampita y el empresario Martín Pepa compartieron imágenes de su viaje juntos y dejaron una señal clara sobre su presente sentimental tras estar varias semanas separados.

A pocos días de que Pampita se refiriera públicamente a la reconciliación, ambos decidieron dar una señal contundente en las redes sociales y compartieron imágenes desde Europa que no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores.

Fue Martín Pepa quien dio el primer paso en confirmar con pruebas la reconciliación al publicar una fotografía de Pampita durante una recorrida por territorio inglés.

En la postal se la puede ver posando sonriente frente a una característica puerta roja, una imagen que rápidamente llamó la atención de quienes siguen de cerca la relación.

Horas después, el empresario redobló la apuesta y compartió una selfie tomada por la noche, donde ambos aparecen juntos y relajados, ratificando así las versiones que hablaban de una reconciliación ya consumada.

IG Martín Pepa - foto de Pampita en Inglaterra reconciliación

     

 

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