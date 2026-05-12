Cuidado con estas llamadas: el nuevo método de estafa con inteligencia artificial

De esta forma, los ciberdelincuentes identifican potenciales víctimas para futuras campañas de estafas, spam o phishing.

En algunos casos, la llamada no se corta de inmediato: puede haber unos segundos de silencio o dejar que la persona hable antes de finalizar la comunicación, con el fin de obtener fragmentos de voz utilizables.

Clonación de voz y deepfakes: el nuevo escenario del fraude

Martínez explicó que hoy la inteligencia artificial permite clonar una voz con apenas segundos de grabación, lo que abre la puerta a nuevas modalidades de engaño.

Con esos audios, los delincuentes pueden simular ser familiares, bancos, empresas o figuras de autoridad, con el objetivo de pedir dinero o información sensible.

Además, en los últimos tiempos creció el uso de deepfakes en redes sociales, donde se modifican videos e imágenes de famosos para promocionar supuestas inversiones, sorteos o negocios fraudulentos que aparentan ser reales.

Estas piezas suelen ser altamente realistas porque combinan imagen manipulada, voz clonada y mensajes persuasivos.

El error de guardar números desconocidos

Estafa en WhatsApp Qué hacer si un número desconocido en WhatsApp te pide el código de verificación. (Foto: Archivo)

Otra maniobra frecuente consiste en generar curiosidad para que la víctima termine guardando el número en sus contactos.

En algunos casos, los estafadores dejan una llamada perdida o un mensaje breve para incentivar el contacto.

El problema aparece después: una vez guardado el número, aplicaciones como WhatsApp pueden reducir filtros de spam y habilitar el ingreso de mensajes con enlaces maliciosos.

Estos links suelen llevar a sitios falsos que imitan bancos o servicios conocidos y buscan robar contraseñas, datos personales o información financiera.

Cómo protegerse de estas estafas

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Los especialistas recomiendan una serie de medidas clave: