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Cuidado con estas llamadas: el nuevo método de estafa con inteligencia artificial

Las estafas digitales que llegan al celular suman un nuevo nivel de sofisticación con el uso de inteligencia artificial y generan preocupación entre los especialistas en ciberseguridad.

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Las estafas digitales que llegan al celular suman un nuevo nivel de sofisticación con el uso de inteligencia artificial y generan preocupación entre los especialistas en ciberseguridad. 

Las estafas digitales que llegan al celular suman un nuevo nivel de sofisticación con el uso de inteligencia artificial y generan preocupación entre los especialistas en ciberseguridad. 

Las estafas digitales evolucionan con el uso de la inteligencia artificial y cada vez incorporan métodos más difíciles de detectar. Uno de los más recientes consiste en llamadas breves que se cortan poco después de que la persona atiende, una maniobra que podría estar diseñada para recopilar datos, identificar hábitos de respuesta e incluso capturar la voz de las víctimas.

Leé también Qué hacer si recibís una transferencia por error y cómo evitar caer en una estafa
Una transferencia inesperada puede ser el primer indicio de una maniobra fraudulenta.

El especialista en inteligencia artificial Pablo Martínez advirtió en uno de sus videos de YouTube que este tipo de prácticas se volvió cada vez más frecuente y puede afectar a cualquier usuario.

Aunque en muchos casos parecen llamadas accidentales o errores del sistema, también pueden ser robocalls publicitarias o intentos automatizados de contacto. Sin embargo, en campañas de fraude digital se utilizan como una primera etapa de reconocimiento.

Llamadas breves que se cortan: el primer paso del engaño

Llamadas

Según explicó Martínez, uno de los objetivos principales es verificar si la línea telefónica está activa y si la persona suele responder números desconocidos.

De esta forma, los ciberdelincuentes identifican potenciales víctimas para futuras campañas de estafas, spam o phishing.

En algunos casos, la llamada no se corta de inmediato: puede haber unos segundos de silencio o dejar que la persona hable antes de finalizar la comunicación, con el fin de obtener fragmentos de voz utilizables.

Clonación de voz y deepfakes: el nuevo escenario del fraude

Martínez explicó que hoy la inteligencia artificial permite clonar una voz con apenas segundos de grabación, lo que abre la puerta a nuevas modalidades de engaño.

Con esos audios, los delincuentes pueden simular ser familiares, bancos, empresas o figuras de autoridad, con el objetivo de pedir dinero o información sensible.

Además, en los últimos tiempos creció el uso de deepfakes en redes sociales, donde se modifican videos e imágenes de famosos para promocionar supuestas inversiones, sorteos o negocios fraudulentos que aparentan ser reales.

Estas piezas suelen ser altamente realistas porque combinan imagen manipulada, voz clonada y mensajes persuasivos.

El error de guardar números desconocidos

Estafa en WhatsApp
Qué hacer si un número desconocido en WhatsApp te pide el código de verificación. (Foto: Archivo)

Qué hacer si un número desconocido en WhatsApp te pide el código de verificación. (Foto: Archivo)

Otra maniobra frecuente consiste en generar curiosidad para que la víctima termine guardando el número en sus contactos.

En algunos casos, los estafadores dejan una llamada perdida o un mensaje breve para incentivar el contacto.

El problema aparece después: una vez guardado el número, aplicaciones como WhatsApp pueden reducir filtros de spam y habilitar el ingreso de mensajes con enlaces maliciosos.

Estos links suelen llevar a sitios falsos que imitan bancos o servicios conocidos y buscan robar contraseñas, datos personales o información financiera.

Cómo protegerse de estas estafas

estafa-celular

Los especialistas recomiendan una serie de medidas clave:

  • No atender llamadas con número oculto o privado.
  • Si se responde un número desconocido, esperar en silencio unos segundos antes de hablar.
  • No devolver llamadas perdidas de números desconocidos.
  • No brindar datos personales en llamadas inesperadas.
  • No abrir enlaces enviados por SMS o WhatsApp.
  • Ingresar siempre a sitios bancarios escribiendo la dirección manualmente.
  • Desconfiar de anuncios en redes sociales con promesas de dinero fácil o inversiones rápidas.
  • Verificar siempre la autenticidad de audios, videos y mensajes antes de actuar.
  • Activar funciones como “Silencio de desconocidos” o bloqueo de llamadas no identificadas en Android e iPhone.
  • En situaciones de supuesta emergencia, usar una palabra clave familiar acordada previamente para verificar identidad.

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