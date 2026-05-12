Cuidado con estas llamadas: el nuevo método de estafa con inteligencia artificial

De esta forma, los ciberdelincuentes identifican potenciales víctimas para futuras campañas de estafas, spam o phishing.
En algunos casos, la llamada no se corta de inmediato: puede haber unos segundos de silencio o dejar que la persona hable antes de finalizar la comunicación, con el fin de obtener fragmentos de voz utilizables.
Clonación de voz y deepfakes: el nuevo escenario del fraude
Martínez explicó que hoy la inteligencia artificial permite clonar una voz con apenas segundos de grabación, lo que abre la puerta a nuevas modalidades de engaño.
Con esos audios, los delincuentes pueden simular ser familiares, bancos, empresas o figuras de autoridad, con el objetivo de pedir dinero o información sensible.
Además, en los últimos tiempos creció el uso de deepfakes en redes sociales, donde se modifican videos e imágenes de famosos para promocionar supuestas inversiones, sorteos o negocios fraudulentos que aparentan ser reales.
Estas piezas suelen ser altamente realistas porque combinan imagen manipulada, voz clonada y mensajes persuasivos.
El error de guardar números desconocidos
Estafa en WhatsApp
Qué hacer si un número desconocido en WhatsApp te pide el código de verificación. (Foto: Archivo)
Otra maniobra frecuente consiste en generar curiosidad para que la víctima termine guardando el número en sus contactos.
En algunos casos, los estafadores dejan una llamada perdida o un mensaje breve para incentivar el contacto.
El problema aparece después: una vez guardado el número, aplicaciones como WhatsApp pueden reducir filtros de spam y habilitar el ingreso de mensajes con enlaces maliciosos.
Estos links suelen llevar a sitios falsos que imitan bancos o servicios conocidos y buscan robar contraseñas, datos personales o información financiera.
Cómo protegerse de estas estafas
Los especialistas recomiendan una serie de medidas clave:
- No atender llamadas con número oculto o privado.
- Si se responde un número desconocido, esperar en silencio unos segundos antes de hablar.
- No devolver llamadas perdidas de números desconocidos.
- No brindar datos personales en llamadas inesperadas.
- No abrir enlaces enviados por SMS o WhatsApp.
- Ingresar siempre a sitios bancarios escribiendo la dirección manualmente.
- Desconfiar de anuncios en redes sociales con promesas de dinero fácil o inversiones rápidas.
- Verificar siempre la autenticidad de audios, videos y mensajes antes de actuar.
- Activar funciones como “Silencio de desconocidos” o bloqueo de llamadas no identificadas en Android e iPhone.
- En situaciones de supuesta emergencia, usar una palabra clave familiar acordada previamente para verificar identidad.