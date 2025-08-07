En vivo Radio La Red
La nueva serie coreana de Netflix que se convirtió en el k-drama más visto a nivel global

Desde su flamante estreno, esta serie coreana de Netflix se transformó en la más elegida por los fanáticos del k-drama. Los primeros episodios ya están disponibles.

"El sinuoso camino del derecho" no solo llegó a Netflix, sino que irrumpió en el top global desde el primer fin de semana de agosto. Desde su estreno el 2 de agosto de 2025, esta serie coreana se posicionó entre lo más visto de la plataforma, con una trama que va mucho más allá de juicios y leyes.

La serie presenta un drama legal cargado de tensión, ética profesional y una fuerte dosis de crecimiento personal. En un entorno competitivo y rígido, una recién graduada en derecho debe aprender a navegar las aguas de uno de los estudios jurídicos más influyentes del país. Su principal guía será un socio brillante, pero frío y exigente, que pondrá a prueba no solo sus conocimientos, sino también sus límites personales.

Desde su primer capítulo, El sinuoso camino del derecho ofrece una mirada minuciosa sobre la justicia, el poder, y las decisiones que definen una carrera profesional. Su atractivo no solo está en la reconstrucción forense de casos judiciales complejos, sino también en la dinámica mentor-aprendiz que se desarrolla con maestría y provoca una identificación inmediata con el espectador.

El sinuoso camino del derecho Netflix 1

De qué trata "El sinuoso camino del derecho" en Netflix

La historia gira en torno a Kang Hyo-min (interpretada por Jung Chae-yeon), una joven abogada decidida y meticulosa, cuya vocación por la justicia la impulsa a aceptar una oportunidad laboral en un renombrado bufete legal. Su idealismo choca de inmediato con las exigencias de un mundo donde la ética, muchas veces, se negocia en la sala de reuniones.

Su mentor, Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), es un abogado de trayectoria impecable, temido y respetado por sus colegas. Con una personalidad fría, metódica y sin espacio para el error, representa todo lo que Kang Hyo-min aún no es. Entre ambos se teje una relación compleja: no romántica, pero sí profundamente transformadora.

La tensión entre la ingenuidad de Hyo-min y la experiencia de Seok-hoon genera el núcleo dramático que ha capturado a miles de espectadores. Cada episodio pone a prueba su determinación, su ética y su deseo de convertirse en una abogada reconocida, sin traicionarse a sí misma.

El sinuoso camino del derecho Netflix 2

¿"El sinuoso camino del derecho" se basa en hechos reales?

Uno de los aspectos que más llama la atención en El sinuoso camino del derecho es su tratamiento realista de los casos legales. La serie no se limita a presentar conflictos simples, sino que se adentra en situaciones complejas, con múltiples aristas éticas y consecuencias humanas profundas.

Desde fraudes empresariales hasta homicidios con implicaciones políticas, cada caso es una pieza que pone a prueba tanto el intelecto como la moral de sus protagonistas. En varios momentos, el espectador se enfrenta al mismo dilema que los personajes: ¿qué es lo correcto? ¿Cómo actuar cuando la ley no basta para hacer justicia?

El sinuoso camino del derecho Netflix 3

El elenco de "El sinuoso camino del derecho"

  • Lee Jin-uk
  • Jung Chae-yeon
  • Lee Hak-ju
  • Jeon Hye-bin
  • Kim Eui-sung
  • Kim Yeo-jin
  • Hong Seo-jun
  • Yun Yu-sun
  • Cho Seung-yean
  • Lee Sang-yeob

¿Qué la diferencia de otras series coreanas?

Si bien existen varias series coreanas ambientadas en el mundo jurídico, El sinuoso camino del derecho se destaca por su tono sobrio, casi clínico, en el tratamiento de los casos. No hay lugar para exageraciones dramáticas ni romances innecesarios: todo gira en torno a la ética, la ley y la transformación de los personajes.

El sinuoso camino del derecho Netflix 4

La forma en que muestra las decisiones difíciles, la presión de los socios por ganar cada caso, y la lucha por mantener la integridad personal, hacen de esta serie una propuesta única dentro del catálogo de Netflix. Es por eso que, en pocos días, se ha convertido en una de las favoritas de los suscriptores, escalando puestos hasta posicionarse en el top 10 global.

Dónde ver "El sinuoso camino del derecho"

Con solo dos capítulos estrenados hasta el momento, El sinuoso camino del derecho promete mantener su lugar en el ranking de lo más visto. Cada episodio ofrece una nueva lección sobre el poder, la verdad y el costo de ser fiel a uno mismo en un entorno donde todo parece negociable. Si todavía no la empezaste, es momento de sumarte al fenómeno legal que está dando que hablar en todo el mundo.

Tráiler de "El sinuoso camino del derecho"

