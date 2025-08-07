En vivo Radio La Red
Carla Peterson
Netflix
GRAN ESTRENO

Carla Peterson y Daniel Hendler arrasan en Netflix con una nueva película basada en hechos reales

Esta película con Carla Peterson y Daniel Hendler llega a Netflix con una trama inspirada en una historia real que conmovió al país y cuestiona los límites del deseo, la vejez y el poder.

Carla Peterson y Daniel Hendler arrasan en Netflix con una nueva película basada en hechos reales.

Carla Peterson y Daniel Hendler arrasan en Netflix con una nueva película basada en hechos reales.

Carla Peterson y Daniel Hendler estrenan una película en Netflix que no es una propuesta más entre el catálogo de dramas nacionales. Se trata de "27 noches", una producción que toma como punto de partida un caso verídico ocurrido en Argentina en 2005, y lo transforma en un relato íntimo, potente y dolorosamente actual.


Luis Zahera brilla en Netflix con la película española más romántica que está rompiendo récords.

Con un elenco sólido, una dirección meticulosa y una historia que atraviesa los límites entre lo privado y lo público, esta película se posiciona como una de las más intensas y provocadoras del año.

La película, inspirada en la novela homónima de Natalia Zito, será protagonizada por Marilú Marini, Carla Peterson y el propio Daniel Hendler, quien además de dirigirla, también se reserva un papel central en la historia.

27 Noches en Netflix.jpg

De qué trata "27 noches" en Netflix

Con un pie en la ficción y otro en la realidad, Natalia Zito se sumerge en el conflicto familiar de una clase cuyos códigos parecen indescifrables para los de afuera y relata una historia que interpela y abre el juego a los límites de la salud mental y la vulnerabilidad de la vejez.

Una tarde de junio de 2005, Sarah Katz, una escritora, artista plástica y mecenas de ochenta y ocho años, es sorprendida en su departamento de Recoleta por seis enfermeros que, con el consentimiento de sus hijas, la internan en un hospital psiquiátrico. ¿El motivo? El comportamiento extraño de Sarah, que, según las hijas, incluye el despilfarro de la fortuna familiar, una vida sexualmente activa y un estilo de vida inadecuado para su edad.

A eso se suma un dudoso diagnóstico de demencia frontotemporal firmado por el joven y ambicioso neurólogo Orlando Narvaja. Lo que sigue es la lucha de Sarah por romper el cerco que le impone su familia, el escándalo mediático y la disputa judicial en el seno de una de las familias más renombradas de la aristocracia argentina.

Marilú Marini.jpg

Carla Peterson brilla en la película "27 noches"

Carla Peterson completa este trío protagónico con una actuación que promete mostrar una nueva faceta de su versatilidad. Conocida por sus trabajos en comedias y dramas televisivos, su paso por el cine en los últimos años ha estado marcado por papeles más densos y exigentes.

En 27 noches, su personaje establecería un fuerte contrapunto generacional con el de Marini, lo que enriquecería aún más la narrativa. Peterson se mueve con soltura en registros diversos y eso se nota en cada escena.

carla peterson.jpg

Marilú Marini: el peso de la experiencia en un papel central

Una de las grandes noticias en torno a 27 noches es el regreso al cine de Marilú Marini, una de las actrices más destacadas y respetadas de Argentina. Su carrera, que abarca teatro, cine y televisión, ha estado marcada por personajes de enorme carga emocional y complejidad. En este nuevo proyecto, Marini encuentra el espacio ideal para desplegar todo su talento.

Daniel Hendler y su doble rol de actor y director

El actor y director uruguayo Daniel Hendler no es nuevo en esto. Con una extensa trayectoria en el cine independiente y el teatro, ha desarrollado un estilo que combina humor sutil, introspección y crítica social. En 27 noches, no sólo dirige, sino que también actúa, lo que da como resultado una obra con un tono claramente personalizado y autoral.

Daniel Hendler

Cuándo se estrena "27 noches" en Netflix

Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial de estreno, los rumores apuntan a que 27 noches llegaría a Netflix en algún momento de 2025. Esta demora responde al minucioso trabajo de postproducción, especialmente en la edición y diseño sonoro.

La estrategia de la plataforma es clara: lanzar la película en un momento en que pueda tener mayor visibilidad, tanto en el algoritmo como en los medios especializados. La producción ya se encuentra finalizada y habría comenzado su ronda de presentación en festivales.

27 noches Netflix

En un panorama saturado de contenidos, 27 noches llega para ofrecer algo distinto. Un relato íntimo, sensible, profundamente humano. Y sobre todo, contado con talento y convicción.

