La periodista confesó que pagó para aprender F1 y recibió una lluvia de críticas: la historia real del polémico curso

“Estoy obsesionada terriblemente con la F1. Pagué un curso acelerado de 6 clases para que me lo expliquen al 100x100”, escribió.

Y explicó por qué había tomado esa decisión: quería entender realmente las reglas, las estrategias y todo aquello que ocurre durante una carrera para dimensionar la dificultad de lo que estaba consiguiendo Colapinto.

“Al entenderla, entiendo lo difícil que es lo que viene logrando Colapinto”, agregó. La publicación, sin embargo, tuvo una repercusión que Bianca probablemente no esperaba. Las redes sociales rápidamente hicieron lo suyo. Algunos usuarios cuestionaron que hubiera pagado un curso para adquirir conocimientos sobre una disciplina deportiva.

Bianca no dejó pasar los comentarios y respondió directamente a quienes la criticaban. “¡Qué enojados que están! Como si les hubiese pedido la plata a ustedes para pagar el curso”, lanzó.

Pero la periodista fue más allá y defendió la importancia de seguir aprendiendo, incluso cuando existen herramientas tecnológicas que permiten acceder a información de manera inmediata.

“Donde la vida pasa por la ChatGPT y IA, otros bancamos la antigua y seguir apostando para aprender, que no ocupa lugar, me dijo mi abuela”, escribió. La discusión continuó y otra usuaria resumió la situación con una frase que Bianca compartió: “A los tipos nada les viene bien”. “Nada”, respondió ella.

Y fue entonces cuando decidió contar la verdadera historia detrás del curso de Fórmula 1. Bianca reveló que las clases no fueron simplemente una manera de gastar dinero para aprender sobre automovilismo. Detrás de esa decisión había una persona a la que quería ayudar.

Se trata de Juan, un hombre que, según relató la periodista, quedó sin trabajo hace siete meses y que conoce el mundo del automovilismo desde hace décadas. “Juan se quedó sin trabajo hace siete meses. Sigue el automovilismo desde sus cinco años. Hoy tiene 55. Siempre me ayudaba por WhatsApp”, contó.

Fue entonces cuando Bianca decidió convertir ese conocimiento en una forma de darle una mano. “¿Qué hice yo? Le dije: ‘Juan, ¿me querés explicar por Zoom las reglas y los motivos de por qué pasan ciertas cosas en la F1? Te ayudo con un poco de plata’. Y así fue”, relató.

De esta manera, las seis clases que Bianca había mencionado públicamente tenían detrás una historia mucho más profunda: ella quería aprender sobre Fórmula 1 y, al mismo tiempo, ayudar económicamente a una persona que se encontraba atravesando una situación laboral complicada.

La polémica que había comenzado en redes tomó así otra dimensión.

Bianca Moroni Silva es periodista deportiva, nació en Luján y comenzó su carrera en radio después de recibirse en 2019. Con el tiempo dio el salto a la televisión y pasó por diferentes medios, entre ellos C5N.

En febrero de 2024 se incorporó a Fox Sports, donde consiguió una importante repercusión por una particular predicción relacionada con la Selección argentina. Antes del partido frente a Bolivia por las Eliminatorias, anticipó prácticamente a la perfección el resultado de aquel histórico 6-0: pronosticó el marcador, el hat-trick de Lionel Messi y los goles de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Hincha de Boca y principalmente vinculada al fútbol, Bianca también incursionó en el mundo del streaming y forma parte del canal de Flavio Azzaro.

Además, tiene una importante presencia en redes sociales y actualmente estudia abogacía. Y, en medio de una discusión que comenzó por algo tan simple como querer aprender sobre Fórmula 1, Bianca volvió a demostrar que tampoco tiene problemas a la hora de responder cuando las críticas aparecen en redes.