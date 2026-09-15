Voluntariado por la visita del papa León XIV: consultá el formulario para inscribirte

El operativo tendrá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de distintas tareas de preparación que comenzarán antes de la llegada del pontífice.

Quiénes pueden ser voluntarios durante la visita del Papa

La convocatoria está dirigida a argentinos y personas con residencia en la Argentina que tengan entre 18 y 65 años, cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Uno de los puntos importantes es que la inscripción funciona como una preinscripción. Es decir, completar el formulario no significa que la persona quede automáticamente incorporada al operativo.

La selección estará a cargo de la organización y dependerá de distintos factores, entre ellos las necesidades de cada sede, el perfil del postulante y la disponibilidad declarada durante el proceso de inscripción.

Quienes finalmente sean convocados deberán participar de una instancia de formación general obligatoria. Además, dependiendo de la tarea que les sea asignada, tendrán que realizar una capacitación específica.

De esta manera, la organización busca que quienes participen conozcan previamente las características del operativo, las funciones que deberán cumplir y las pautas necesarias para colaborar durante las jornadas.

La convocatoria contempla también a personas que vivan lejos de las ciudades donde se desarrollarán las actividades. En esos casos, durante la inscripción deberán informar si necesitan alojamiento para poder cumplir con las tareas asignadas.

Qué tareas realizarán los voluntarios

El voluntariado tendrá distintas funciones y no todos los participantes estarán destinados a las mismas actividades. El operativo contempla tareas relacionadas con la logística, la preparación de eventos, la organización y la asistencia a los peregrinos que concurran a las actividades de la visita papal.

También habrá trabajo previo a la llegada de León XIV. Entre las tareas previstas figuran el armado de kits y la preparación de diferentes actividades, que comenzarán desde el 23 de octubre.

Para estas tareas previas están previstos turnos de seis horas, de acuerdo con la disponibilidad que cada postulante informe durante el proceso de inscripción.

Durante los días centrales de la visita, los voluntarios podrán ser destinados a distintas funciones según las necesidades de cada sede.

La convocatoria también implica una serie de compromisos. La participación es voluntaria, solidaria y gratuita, por lo que no genera una relación laboral ni contempla una remuneración.

A su vez, quienes sean seleccionados deberán respetar la sede, función y horarios que les sean asignados por la organización.

Por este motivo, al momento de completar el formulario es importante informar de manera precisa los días y horarios en los que efectivamente se cuenta con disponibilidad.

Cómo anotarse para ser voluntario en la visita de León XIV

La preinscripción para el voluntariado de la visita del papa León XIV se realiza de manera online.

El primer paso consiste en ingresar al sistema oficial habilitado por la Conferencia Episcopal Argentina y completar el formulario correspondiente.

Durante el proceso, los interesados deberán proporcionar sus datos personales y seleccionar las opciones relacionadas con su disponibilidad.

El formulario permite indicar la sede o las sedes en las que la persona está dispuesta a colaborar. Entre las opciones aparecen Buenos Aires, Luján y Córdoba, de acuerdo con la organización prevista para la visita.

También se deberá informar la disponibilidad para realizar tareas previas a las jornadas centrales y, en caso de ser necesario, solicitar alojamiento.

La organización recomienda que los postulantes revisen cuidadosamente la información antes de completar la inscripción, especialmente los datos relacionados con disponibilidad, sede y necesidad de hospedaje.

La convocatoria permanecerá abierta mientras se necesiten voluntarios y hasta alcanzar la cantidad requerida para el operativo.

Sin embargo, es importante remarcar nuevamente que la preinscripción no garantiza la selección. Las personas que sean incorporadas recibirán posteriormente la información correspondiente a su función, sede, horarios y capacitación.

Qué documentación se necesita para anotarse

Para completar la inscripción, los postulantes deberán presentar información personal y documentación que permita acreditar su identidad.

Entre los elementos solicitados se encuentran:

Datos personales.

Imagen del DNI.

Fotografía tipo carnet.

En caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El CUD es un dato opcional dentro del proceso de inscripción para las personas con discapacidad y permite que la organización pueda contemplar las necesidades correspondientes durante el operativo.

La documentación proporcionada forma parte del proceso de acreditación y organización de los voluntarios.

¿Los voluntarios tendrán alojamiento durante la visita del Papa?

Uno de los puntos que contempla la inscripción es la necesidad de alojamiento. Las personas que tengan que trasladarse desde otras zonas para participar del operativo podrán indicar durante el formulario qué noches necesitan hospedaje.

Esta posibilidad resulta especialmente relevante para quienes viven en otras provincias o en localidades alejadas de las sedes principales y quieran participar de las tareas vinculadas con la visita.

La necesidad de alojamiento deberá ser informada durante la preinscripción para que pueda ser contemplada por la organización.

En cambio, quienes sean asignados a tareas que impliquen desplazamientos entre distintas sedes deberán prestar atención a las condiciones de traslado establecidas para cada actividad.

Por ejemplo, quienes manifiesten disponibilidad para prestar servicio tanto en Buenos Aires como en Luján deberán contemplar los traslados correspondientes entre ambas sedes.

Visita del papa León XIV: cuándo será y cuáles serán las sedes

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026.

Las actividades estarán distribuidas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, tres puntos centrales dentro del operativo organizado para recibir al pontífice.

La convocatoria de voluntarios forma parte de la preparación general para esas jornadas y contempla tanto el trabajo previo como la asistencia durante los días en los que se desarrollen los principales encuentros.

La cantidad de personas que se busca reunir da una dimensión del operativo: alrededor de 20.000 voluntarios serán necesarios para cubrir las distintas funciones.

La organización deberá coordinar previamente las tareas, capacitaciones, horarios y sedes para que cada participante conozca su función antes de la llegada del Papa.

Por eso, quienes se inscriban deberán estar atentos a las comunicaciones posteriores y a las instancias de formación obligatoria.

La convocatoria representa además una posibilidad para quienes quieran participar de manera activa de uno de los acontecimientos religiosos más importantes previstos en el país para 2026.

Los sitios oficiales para consultar los detalles de la inscripción son: