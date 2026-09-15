Descubrimiento histórico en las Islas Malvinas: la información oculta que podría cambiar lo que sabemos del territorio

El origen de la investigación sobre la estructura cerca de las Islas Malvinas

La historia de esta investigación se remonta a comienzos del siglo XXI. En 2002, Maximiliano Rocca comenzó a profundizar los estudios y análisis geofísicos que habían llamado previamente la atención del científico estadounidense Michael Rampino.

El punto de partida fue una serie de datos que permitían observar el subsuelo de una manera imposible de lograr mediante una simple exploración superficial. En particular, los mapas gravimétricos y magnéticos permitieron detectar patrones que, vistos en conjunto, parecían configurar una estructura de dimensiones excepcionales.

Uno de los elementos decisivos fue un mapa de anomalías gravimétricas elaborado en 1997 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Ese documento permitió observar una llamativa configuración circular en el sector noroeste del área vinculada con el archipiélago.

Las anomalías gravimétricas son variaciones en el campo gravitatorio terrestre que pueden revelar diferencias en la composición, densidad o estructura de las rocas ubicadas debajo de la superficie. Cuando estas señales adoptan determinadas formas y se combinan con información magnética, pueden convertirse en una herramienta fundamental para reconstruir estructuras geológicas que permanecen ocultas.

En este caso, la escala y la geometría de la anomalía fueron dos de los elementos que alimentaron la hipótesis de un antiguo impacto.

Un posible cráter de 250 kilómetros de diámetro

La dimensión propuesta para la estructura es uno de los aspectos que más llaman la atención. La investigación plantea la existencia de un posible cráter de aproximadamente 250 kilómetros de diámetro.

Para dimensionar la magnitud de la hipótesis, basta compararla con algunas de las estructuras de impacto más conocidas del planeta.

Uno de los ejemplos más famosos es Chicxulub, en la península de Yucatán, México. Ese impacto está asociado con un asteroide que golpeó la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años y cuya consecuencia quedó vinculada con la extinción de los dinosaurios no avianos.

La estructura que se investiga cerca de Malvinas tendría una escala comparable en términos generales, aunque correspondería a un período geológico completamente diferente.

La hipótesis argentina sitúa el supuesto impacto hace unos 252 millones de años, una fecha particularmente significativa para la historia natural de la Tierra.

En aquel momento se produjo la extinción masiva del final del Pérmico, considerada la mayor crisis biológica conocida por la ciencia.

La “Gran Mortandad”: el evento que cambió la vida en la Tierra

La extinción Pérmico-Triásico recibe un nombre que permite comprender la dimensión de la catástrofe: la “Gran Mortandad”.

Durante ese episodio desapareció una proporción extraordinaria de las especies existentes. Las estimaciones científicas señalan que cerca del 90% de las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres se extinguieron.

El planeta atravesó entonces una transformación ambiental de enorme magnitud. Los ecosistemas quedaron profundamente alterados y la vida necesitó millones de años para recuperar una diversidad comparable.

La causa de aquella extinción continúa siendo objeto de investigaciones científicas. Una de las explicaciones más aceptadas apunta a una gigantesca actividad volcánica en la región que actualmente corresponde a Siberia, conocida como las Traps Siberianas, que habría liberado enormes cantidades de gases a la atmósfera y provocado profundas alteraciones climáticas y ambientales.

En ese contexto, la posibilidad de que hubiera ocurrido además un impacto gigantesco en algún punto del planeta adquiere especial interés científico.

La estructura propuesta cerca de las Malvinas no demuestra por sí misma que el impacto haya sido responsable de la Gran Mortandad. La coincidencia temporal es uno de los elementos que vuelve atractiva la hipótesis, pero no constituye una prueba definitiva de causalidad.

Las dos señales geofísicas que alimentan la hipótesis

Los investigadores que estudiaron la anomalía se apoyaron principalmente en dos grandes patrones geofísicos.

El primero está relacionado con una combinación de señales gravimétricas y magnéticas.

Los mapas muestran un anillo gravimétrico de aproximadamente 250 kilómetros, acompañado por un centro con características magnéticas diferentes. Para los investigadores, esa configuración puede resultar compatible con las alteraciones que se producen cuando un cuerpo de enormes dimensiones impacta contra la corteza terrestre.

Un impacto de esa magnitud liberaría una cantidad extraordinaria de energía. Las rocas sufrirían presiones y temperaturas extremas, mientras que el terreno podría deformarse a gran escala.

Es precisamente esa transformación del subsuelo la que puede dejar una huella detectable millones de años después mediante instrumentos geofísicos.

El segundo elemento recibió un nombre particularmente llamativo: la “Rosa de las Malvinas”.

Qué es la “Rosa de las Malvinas”

La denominada “Rosa de las Malvinas” es una anomalía magnética cuya disposición sobre los mapas presenta una configuración que recuerda visualmente a una rosa de los vientos.

Más allá de su particular aspecto, lo relevante desde el punto de vista científico es que las variaciones magnéticas pueden revelar modificaciones en las propiedades físicas de las rocas del subsuelo.

Las enormes presiones y temperaturas asociadas con un impacto pueden alterar los minerales presentes en la corteza terrestre. Esas modificaciones pueden dejar señales magnéticas o gravimétricas que, con el paso de millones de años, permanecen enterradas y pueden ser detectadas desde la superficie o mediante relevamientos geofísicos.

En el caso de la estructura investigada cerca de Malvinas, la combinación de diferentes señales es uno de los principales argumentos utilizados para sostener la posibilidad de un origen por impacto.

Pero existe un punto que todavía impide cerrar la discusión.

Por qué todavía no se confirmó el cráter de impacto

El principal obstáculo para transformar esta hipótesis en una conclusión científica definitiva es la ausencia de muestras físicas obtenidas mediante perforaciones profundas.

Los mapas geofísicos pueden mostrar estructuras y anomalías que permanecen ocultas bajo kilómetros de sedimentos o roca. Sin embargo, para demostrar que una formación determinada fue producida por un impacto extraterrestre, los investigadores necesitan encontrar evidencias directas.

Entre ellas pueden aparecer minerales deformados por presiones extremas, estructuras microscópicas características de impactos o determinadas modificaciones en las rocas.

La obtención de esas muestras requiere realizar perforaciones en una zona ubicada bajo el océano, una operación técnicamente compleja y de costos elevados.

Por eso, la falta de financiamiento se convirtió en uno de los principales límites para avanzar hacia una comprobación definitiva.

Mientras no exista una muestra directa que pueda ser analizada en laboratorio, la estructura permanece dentro del terreno de las hipótesis científicas.

Un misterio enterrado bajo el Atlántico Sur

El interés por la posible estructura no se limita a su enorme tamaño.

Si futuras investigaciones demostraran que efectivamente se trata de un cráter generado por el impacto de un asteroide, el hallazgo tendría consecuencias importantes para el conocimiento de la historia geológica del Atlántico Sur.

También permitiría comprender mejor cómo determinados impactos de grandes dimensiones modificaron la superficie terrestre y cómo esos acontecimientos pudieron interactuar con otros fenómenos ambientales ocurridos durante períodos de grandes extinciones.

La investigación también demuestra la importancia de herramientas que permiten estudiar regiones inaccesibles mediante observaciones convencionales.

En este caso, una formación que permanece oculta bajo el fondo marino puede ser reconstruida indirectamente a partir de las variaciones gravitatorias y magnéticas que produce.

Ese tipo de información resulta especialmente valiosa en regiones oceánicas donde obtener muestras directamente puede resultar difícil.

Qué tendría que ocurrir para confirmar la teoría

La confirmación de la hipótesis requeriría una nueva etapa de investigación.

El paso fundamental sería realizar perforaciones profundas en el área donde se encuentra la anomalía para recuperar material del subsuelo.

Una vez obtenidas las muestras, los científicos podrían estudiar su composición mineralógica, su estructura microscópica y las posibles señales producidas por presiones y temperaturas extremas.

Si aparecieran evidencias inequívocas de choque de alta energía, la hipótesis del impacto adquiriría un respaldo mucho mayor.

También sería necesario establecer con mayor precisión la antigüedad de las rocas afectadas y determinar si la estructura corresponde efectivamente al período de aproximadamente 252 millones de años planteado por la investigación.

Esos datos permitirían comparar la formación con otros grandes cráteres de impacto conocidos y estudiar su posible relación temporal con la extinción Pérmico-Triásico.

La enorme pregunta que permanece abierta

Por ahora, el llamado “Cráter de Impacto Malvinas” continúa siendo una hipótesis respaldada por señales geofísicas, pero sin una confirmación física definitiva.

La existencia de una estructura circular de grandes dimensiones bajo el Atlántico Sur resulta indudablemente llamativa. También lo es la coincidencia temporal propuesta con uno de los acontecimientos más devastadores de la historia de la vida.

Sin embargo, la ciencia necesita pruebas que permitan ir más allá de una interpretación compatible con los datos.

El verdadero punto de inflexión podría llegar si una futura campaña científica consigue recuperar rocas desde las profundidades del lecho marino. Una sola muestra adecuadamente analizada podría aportar información decisiva para determinar si la gigantesca anomalía fue efectivamente producida por un impacto extraterrestre.

Hasta que eso ocurra, el misterio permanece.

Debajo del Atlántico Sur, cerca de las Islas Malvinas, los mapas geofísicos señalan una estructura de dimensiones extraordinarias. Para algunos investigadores, podría tratarse de la cicatriz dejada por uno de los impactos más grandes ocurridos en la historia del planeta.

Para confirmarlo, todavía falta la evidencia que solo puede proporcionar el subsuelo.

Y esa es precisamente la parte de la historia que permanece oculta.