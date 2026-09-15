Budín de mandarina con glasé: la receta fácil y esponjosa que no necesita batidora

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(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina").

Preparar los cítricos: cortar las dos mandarinas con cáscara en trozos y retirar cuidadosamente todas las semillas para evitar que aporten amargor a la preparación.

Procesar con los huevos: colocar los trozos junto con los 2 huevos en un recipiente y procesar con una minipimer o licuadora hasta obtener una consistencia cremosa.

Agregar el azúcar y el aceite: incorporar los 240 gramos de azúcar y mezclar bien. Luego, sumar los 100 ml de aceite neutro e integrar hasta obtener una preparación homogénea.

Incorporar la harina: tamizar los 310 gramos de harina leudante y añadirla de manera gradual a la mezcla. Integrar con movimientos envolventes y evitar batir en exceso para que la masa mantenga su esponjosidad.

Cómo cocinar el budín de mandarina

Verter la preparación en un molde tipo savarín de 22 cm, previamente enmantecado y enharinado, o con papel manteca en la base.

Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 45 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga seco.

Se recomienda no abrir la puerta del horno durante los primeros 30 minutos de cocción para evitar que el budín pierda volumen.

Al retirar del horno, dejar reposar el budín durante unos minutos. Luego, despegar suavemente los bordes con una espátula y trasladarlo a una rejilla.

Esto permite la circulación de aire por la parte inferior y favorece un enfriamiento uniforme.

Cómo preparar el glasé para el budín

Para el glasé se necesitan 6 cucharadas de azúcar impalpable y leche o jugo de mandarina o limón, en cantidad necesaria.

Colocar el azúcar impalpable en un recipiente y agregar el líquido de a poco, mientras se mezcla hasta lograr una consistencia cremosa.

Una vez que el budín esté completamente frío, distribuir el glasé por encima y dejar que caiga de forma irregular por los costados. Finalmente, decorar con ralladura de mandarina fresca.