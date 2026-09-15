Caputo anticipó qué espera el Gobierno para 2027 antes de la presentación del Presupuesto

La proyección de crecimiento para 2026 y 2027

Caputo también se refirió a la evolución de la actividad económica. Según estimó, la economía crecerá 2,5% hacia fines de 2026.

Además, proyectó que durante el próximo año la Argentina acumulará un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023. “No hay duda de que estamos por el camino correcto”, sostuvo el ministro durante su exposición.

El escenario planteado por el Gobierno también contempla un aumento de la recaudación en términos reales entre 2027 y 2029. De acuerdo con las proyecciones oficiales, los ingresos tributarios tendrían un leve incremento real anual, principalmente como consecuencia de la recuperación de la actividad económica y del crecimiento de las exportaciones.

A la vez, el Gobierno prevé continuar con una reducción de la presión impositiva.

Caputo destacó el crecimiento de las exportaciones

Otro de los ejes de la presentación del ministro fue el desempeño del sector exportador. Caputo habló de un “boom exportador” y vinculó ese crecimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno, entre ellas la eliminación y reducción de impuestos y de regulaciones.

“Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17.000 regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura. Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades”, afirmó.

El ministro señaló que el incremento no se concentró solamente en los sectores energético y minero y destacó la evolución de los principales complejos exportadores.

Entre los ejemplos mencionados, indicó que durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2023, el complejo triguero creció 233,1%, mientras que el complejo girasolero aumentó 192,6%.

Para Caputo, el incremento de las exportaciones no sólo implica una mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que también contribuye, según su interpretación, a la estabilidad cambiaria futura.

En ese sentido, proyectó que las exportaciones argentinas alcanzarán los US$61.000 millones en 2031.

Qué espera el Gobierno con el Presupuesto 2027

Las proyecciones presentadas por Caputo se conocen antes del tratamiento legislativo del Presupuesto 2027, que el Gobierno enviará al Congreso.

El ministro sostuvo que el proyecto contempla la continuidad del equilibrio fiscal y una mejora de los ingresos tributarios asociada al crecimiento económico y de las exportaciones.

“En la Argentina estamos aplicando lo que sabemos que funcionó en todos lados del mundo y es la primera vez que se aplica porque es el primer presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”, afirmó Caputo durante el encuentro de CERA.