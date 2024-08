La reacción en las redes sociales de Sofía Martínez por quitarle el micrófono a Gonzalo Peillat

El encuentro contra Los Leones y la consiguiente reacción en las redes sociales llevaron a Peillat a hacer una declaración en la Televisión Pública. Sin embargo, su comentario, que incluyó una controversial cita de Diego Maradona, generó una fuerte reacción. La periodista Sofía Martínez, visiblemente incómoda, decidió retirarle el micrófono en plena entrevista.

“Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida”, comenzó Peillat. Y, profundizó: “Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”.

image.png

Esta última frase, citada de Maradona durante las Eliminatorias Sudamericanas 2010, provocó la inmediata desaprobación de Sofía Martínez, quien retiró el micrófono al grito de “Bueno, bueno, bueno”, señalando su repudio.

Horas después, Martínez publicó y luego eliminó un comentario en su cuenta de X, en el que criticaba la actitud de Peillat: “Lo único difícil de asimilar es citar al Diego con la camiseta alemana”.

En medio de la controversia, el tenista Gustavo Fernández aportó su perspectiva como deportista olímpico, señalando la importancia de recordar que los atletas también son personas. “No se olviden que atrás de los deportistas hay personas, y nunca se sabe el alcance y las repercusiones que pueden tener este tipo de odio. Gritó el gol, actuó de formas que en mi vara, no haría. Pero no hay necesidad de esto. Con el tiempo, el solito se va a arrepentir”, escribió Fernández, ganándose la aprobación de Martínez.