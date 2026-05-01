Sofía Martínez de novia con un famoso cantante de cumbia: "Le cuidaba el perro"

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Por el momento, ni Sofía ni el músico salieron a confirmar públicamente el romance, aunque la versión ya está instalada y generó revuelo. En un ambiente donde todo termina trascendiendo —tarde o temprano—, este posible nuevo capítulo en la vida sentimental de la periodista ya se convirtió en tema de conversación y no pasa desapercibido.

Cuánto estuvieron en pareja Sofía Martínez y Diego Leuco

La relación entre Sofía Martínez y Diego Leuco fue bastante reservada desde el inicio, algo que ambos eligieron mantener lejos del centro de la escena mediática pese a ser dos figuras muy expuestas en televisión.

Se habrían conocido en el ámbito laboral y periodístico, y con el tiempo el vínculo fue creciendo hasta transformarse en pareja alrededor de 2020/2021. Desde el comienzo, optaron por un perfil bajo: pocas fotos juntos, escasas declaraciones y una decisión clara de no convertir la relación en tema habitual de los medios.

Durante esos años se los vio en algunas ocasiones públicas, pero sin exhibiciones constantes. Incluso en entrevistas, ambos solían evitar profundizar demasiado en lo personal, priorizando su trabajo y manteniendo cierta privacidad frente a la exposición.

La relación se extendió aproximadamente hasta 2023, cuando se confirmó la separación. La ruptura también se dio en buenos términos y sin escándalos públicos, manteniendo la misma línea discreta con la que llevaron todo el vínculo. A partir de allí, cada uno continuó con su carrera profesional por separado, consolidándose en sus respectivos espacios dentro del periodismo deportivo y televisivo.