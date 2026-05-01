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Sofía Martínez de novia con un famoso cantante de cumbia: "Le cuidaba el perro"

En LAM volvieron a apostar por su clásico “enigmático” y pusieron el foco en la vida sentimental de Sofía Martínez. Con pistas, dejaron entrever que la periodista estaría comenzando un romance con un reconocido cantante de cumbia.

1 may 2026, 23:10
Sofía Martínez estaría de novia con un famoso cantante de cumbia: Le cuidaba el perro
Sofía Martínez estaría de novia con un famoso cantante de cumbia: Le cuidaba el perro

Sofía Martínez estaría de novia con un famoso cantante de cumbia: "Le cuidaba el perro"

Tras su separación de Diego Leuco en 2023, parece que Sofía Martínez volvió a apostar al amor. Esta vez no hubo confirmación directa, aunque todo indica que así sería.

La información surgió en LAM (América TV), donde, fieles al formato del clásico “enigmático”, Pepe Ochoa soltó pistas hasta dejar entrever que la periodista estaría comenzando un vínculo con un reconocido cantante de cumbia. Con datos a cuentagotas e insinuaciones, todo apuntó a que el hombre en cuestión sería Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis.

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“Está empezando un vínculo con Sofi Martínez. Momi, hace un tiempo, contó que Sofi tenía un vecino que le cuidaba el perro, y me contaron que se estaban viendo. Sofi estaba en Luzu, en vivo en su programa, y ella contó: ‘Estoy acá con mi chongo’”, detalló Pepe. Los panelistas, por su parte, se quedaron encantados con la nueva pareja.

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Por el momento, ni Sofía ni el músico salieron a confirmar públicamente el romance, aunque la versión ya está instalada y generó revuelo. En un ambiente donde todo termina trascendiendo —tarde o temprano—, este posible nuevo capítulo en la vida sentimental de la periodista ya se convirtió en tema de conversación y no pasa desapercibido.

Cuánto estuvieron en pareja Sofía Martínez y Diego Leuco

La relación entre Sofía Martínez y Diego Leuco fue bastante reservada desde el inicio, algo que ambos eligieron mantener lejos del centro de la escena mediática pese a ser dos figuras muy expuestas en televisión.

Se habrían conocido en el ámbito laboral y periodístico, y con el tiempo el vínculo fue creciendo hasta transformarse en pareja alrededor de 2020/2021. Desde el comienzo, optaron por un perfil bajo: pocas fotos juntos, escasas declaraciones y una decisión clara de no convertir la relación en tema habitual de los medios.

Durante esos años se los vio en algunas ocasiones públicas, pero sin exhibiciones constantes. Incluso en entrevistas, ambos solían evitar profundizar demasiado en lo personal, priorizando su trabajo y manteniendo cierta privacidad frente a la exposición.

La relación se extendió aproximadamente hasta 2023, cuando se confirmó la separación. La ruptura también se dio en buenos términos y sin escándalos públicos, manteniendo la misma línea discreta con la que llevaron todo el vínculo. A partir de allí, cada uno continuó con su carrera profesional por separado, consolidándose en sus respectivos espacios dentro del periodismo deportivo y televisivo.

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