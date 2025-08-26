En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Serie
Netflix
SERIES

La serie corta de Netflix que sorprende con sus 7 capítulos y es la más impactante de la plataforma

Esta serie de Netflix deslumbra con su audaz trama en solo siete episodios, donde Samara Weaving brilla en un drama basado en hechos reales.

La serie corta de Netflix que sorprende con sus 7 capítulos y es la más impactante de la plataforma.

La serie corta de Netflix que sorprende con sus 7 capítulos y es la más impactante de la plataforma.

Netflix es la plataforma líder en streaming y, dentro de su extenso catálogo, algunas producciones logran destacar con fuerza por su propuesta arriesgada y su calidad artística. Una de ellas es "Hollywood", la miniserie de siete capítulos que ya cautiva a miles de espectadores y que combina nostalgia, crítica social y actuaciones memorables.

Leé también Naomi Watts deslumbra en Netflix con la serie más subida de tono y tan solo tiene 10 capítulos
Naomi Watts deslumbra en Netflix con la serie más subida de tono y tan solo tiene 10 capítulos.

La ficción, protagonizada por Samara Weaving, recrea un pasado lleno de sueños, injusticias y deseos que marcaron la industria del cine.

La recepción de Hollywood fue inmediata. La serie recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy y un Globo de Oro, un reconocimiento a su ambiciosa puesta en escena y a su capacidad para combinar entretenimiento con reflexión social.

Hollywood Serie Netflix 1

De qué trata la serie "Hollywood" en Netflix

La serie Hollywood transporta al espectador a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de aspirantes a actores y cineastas intenta abrirse paso en la meca del cine. Cada uno de ellos se enfrenta a barreras que reflejan los prejuicios de la época: la discriminación por raza, género y orientación sexual, y la lucha constante entre lo que se sueña y lo que la sociedad permite.

Creada por Ryan Murphy en 2020, la producción sorprendió por su mezcla de ficción y hechos reales. El relato plantea cómo habría cambiado la historia si las voces marginadas hubieran tenido más protagonismo. En sus siete episodios, la serie responde a esa pregunta con un relato cargado de glamour, drama y reivindicación.

Lo interesante de esta miniserie de Netflix es que no se limita a contar la vida de un grupo de aspirantes. Su narrativa propone una reescritura simbólica de la historia, dando voz a aquellos que, en los años 40, quedaron relegados.

Hollywood Serie Netflix 2

Entre los momentos más destacados, aparece la inclusión de figuras reales como Hattie McDaniel, la primera mujer negra en ganar un premio Oscar. Con estos guiños, la serie combina realidad y ficción para exponer injusticias que, aunque pertenecen a otra época, aún resuenan en el presente.

El elenco estelar de "Hollywood" en Netflix

  • David Corenswet
  • Jeremy Pope
  • Darren Criss
  • Patti LuPone
  • Jim Parsons
  • Laura Harrier
  • Joe Mantello
  • Dylan McDermott
  • Jake Picking
  • Holland Taylor
Hollywood Serie Netflix 3

Por qué ver la serie "Hollywood" en Netflix

Hollywood se distingue también por su cuidada estética. El vestuario, la fotografía y los escenarios reconstruyen con precisión la atmósfera de la llamada "edad de oro" del cine estadounidense. Este componente visual se convierte en un personaje más de la trama, atrapando al espectador en un universo donde los sueños parecen posibles, aunque el precio sea alto.

Más allá de su ambientación histórica, la serie plantea debates muy actuales. La búsqueda de oportunidades igualitarias, la representación en pantalla y la lucha por la diversidad son temas que atraviesan cada capítulo. Al mostrar lo que pudo haber sido un Hollywood más inclusivo, la ficción invita a reflexionar sobre cómo construir hoy una industria cultural más justa y abierta.

Cuántos capítulos tiene la serie "Hollywood"

A diferencia de otras series extensas, Hollywood apostó por una narración compacta. Con solo siete capítulos, logra desarrollar una historia completa y satisfactoria, sin estiramientos innecesarios. Esta decisión le otorga dinamismo y mantiene al espectador enganchado desde el inicio hasta el final.

Hollywood Serie Netflix 4

Hollywood y el impacto en Netflix

Dentro de la oferta de Netflix, esta producción ocupa un lugar especial. Su mezcla de audacia narrativa, estética impecable y actuaciones memorables la convirtieron en un título imperdible para los amantes del drama. Aunque se estrenó en 2020, su relevancia no ha disminuido, ya que toca temas universales que siguen generando debate.

Hollywood es un espejo de lo que fue y un recordatorio de lo que todavía puede ser. Esa es quizás la clave de su vigencia y de por qué tantos usuarios la redescubren hoy en el catálogo de Netflix.

Tráiler de la serie "Hollywood" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Serie Netflix
Notas relacionadas
Verónica Echegui brilla en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 episodios
Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller basado en hechos reales y es la película del momento
Netflix sorprende en 2025: la serie española con 6 capítulos que ya compite por ser la mejor del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar