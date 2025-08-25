El chico de 17 años golpeado en Junín habló en A24: "Me caí y continuaron pegándome piñas y patadas"

"No podía pensar absolutamente nada. Fue algo tan rápido, no entendía nada", afirmó y denunció que por parte de la Policía hubo "zona totalmente liberada". "Pasó un patrullero por la esquina, vio la situación y no hizo absolutamente nada", expresó y manifestó que "en mi mente era si me caigo, me matan". "Me caí pero me pude levantar rápido y sacaba fuerzas de donde no tenía para poder escapar de eso", lamentó y comentó, que pese a los golpes, decidió asistir igual al acto de Milei.

Durante el acto, comentó que el presidente se acercó a brindarle su apoyo personal y a solidarizarse por el ataque recibido. También durante el acto se refirió al incidente: "Antes que nada quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas en este lugar", arrancó el presidente su discurso pasadas las 20 y prometió que se "acabaron las patotas k, 'Kirchnerismo Nunca Más'".