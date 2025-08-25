En vivo Radio La Red
Política
golpe
Junín
EXCLUSIVO

El chico de 17 años golpeado en Junín habló en A24: "Me caí y continuaron pegándome piñas y patadas"

Matías, adolescente agredido en la previa del acto de Javier Milei en Junín, relató que fue atacado por un grupo que identificó como kirchnerista. Aseguró que la policía “liberó la zona”.

Matías brindó su testimonio visiblemente herido después de la golpiza. (Foto: A24).

Matías brindó su testimonio visiblemente herido después de la golpiza. (Foto: A24).

Matías, un joven de 17 años agredido esta tarde en la previa del acto de La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Junín, habló sobre el ataque que recibió por parte de un grupo, al que identificó, como kirchnerista. "Eran muchísimas personas pegándome piñas, patadas, me caí y continuaron pegándome", expuso.

Milei retoma la campaña con un acto en Junín en medio del escándalo por presuntas coimas en Discapacidad

El adolescente, visiblemente herido, brindó su testimonio al móvil de A24, ubicado en las inmediaciones del acto que realizó el presidente Javier Milei en Junín. "Vi a una señor que lo estaban corriendo a patadas, fue horrible ver esa situación. Me quise meter en el medio y mientras quise grabar algo de contenido, un hombre vino a agredirme", relató el joven oriundo de San Pedro.

Sobre esa hombre, agregó: "Me decía 'Qué grabas'. Cuando guardé el celu, le dije 'Perdón'. Me metió una piña, me cubrí y cuando levanté la mirada eran muchísimas personas. No sé si eran 10, 15, 20, 30 pegándome piñas, patadas; me caí y continuaron pegándome piñas y patadas".

El joven confió que sintió "muchísimo miedo" y remarcó que por la situación "no podía pensar". "Se me puso la mente en blanco, lo primero que hice fue cubrirme e intentar escapar. Con una mano agarraba el celu y con la otra me agarraba la cara", amplió. Además, comentó que pudo salir de la situación porque "una compañera" suya le "hizo de carpa".

"No podía pensar absolutamente nada. Fue algo tan rápido, no entendía nada", afirmó y denunció que por parte de la Policía hubo "zona totalmente liberada". "Pasó un patrullero por la esquina, vio la situación y no hizo absolutamente nada", expresó y manifestó que "en mi mente era si me caigo, me matan". "Me caí pero me pude levantar rápido y sacaba fuerzas de donde no tenía para poder escapar de eso", lamentó y comentó, que pese a los golpes, decidió asistir igual al acto de Milei.

Durante el acto, comentó que el presidente se acercó a brindarle su apoyo personal y a solidarizarse por el ataque recibido. También durante el acto se refirió al incidente: "Antes que nada quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas en este lugar", arrancó el presidente su discurso pasadas las 20 y prometió que se "acabaron las patotas k, 'Kirchnerismo Nunca Más'".

