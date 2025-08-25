Atención China Suárez: el gesto prohibido en Turquía que puede costar muy caro

De acuerdo con la legislación turca, los actos considerados ofensivos hacia la bandera pueden ser castigados con penas privativas de la libertad. Esto pone a la turista en una posición muy complicada y genera debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el turismo y el respeto a las tradiciones locales.

La noticia resonó en Argentina por un motivo particular: Mauro Icardi vive actualmente en Turquía, donde juega para el Galatasaray. El país se convirtió en su hogar y también en escenario de la relación con su nueva pareja, lo que disparó comentarios irónicos en las redes:“Atención China Suárez, atención nueva novia de Icardi: ¡en Turquía hay que tener cuidado hasta con lo que hacés en la calle!”. Sobre todo, por el uso de velo en la cabeza en los templos ya que siempre publica fotos cuando los visita.