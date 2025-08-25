En vivo Radio La Red
China Suárez
Mauro Icardi
Atención China Suárez: el gesto prohibido en Turquía que puede costar muy caro

Atención China Suárez: con un video de una turista en Turquía advierten que si se equivoca puede terminar en comisaría. Miralo.

Un episodio que generó indignación y debate: una turista extranjera, de visita en un sitio turístico muy concurrido de Turquía, decidió protagonizar una escena tan insólita como polémica: usó la bandera nacional para hacer pole dance y esto generó una advertencia de los fans de la China Suarez sobre su comportamiento en lugares públicos.

Leé también La China Suárez deslumbró con su look especial en una histórica mezquita de Turquía: las fotos
La China Suárez deslumbró con su look especial en una histórica mezquita de Turquía: las fotos

Las imágenes de esta tusirta rápidamente recorrieron las redes sociales y los medios locales. En ellas se ve cómo la mujer se cuelga del mástil y comienza a realizar movimientos típicos del baile. Lejos de causar simpatía, la acción provocó un fuerte repudio entre los presentes y terminó con la intervención inmediata de la policía turca.

En Turquía, el respeto a los símbolos patrios es un tema extremadamente sensible y la bandera ocupa un lugar sagrado en la cultura y la identidad nacional. Por eso, lo que para la turista podría haber sido una performance divertida o llamativa, fue interpretado por los ciudadanos como una falta de respeto grave.

La situación escaló aún más cuando las imágenes llegaron a las autoridades: la fiscalía local inició una investigación formal y no descartan que la mujer pueda enfrentar un proceso penal con consecuencias severas, que incluyen multas y hasta prisión.

De acuerdo con la legislación turca, los actos considerados ofensivos hacia la bandera pueden ser castigados con penas privativas de la libertad. Esto pone a la turista en una posición muy complicada y genera debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el turismo y el respeto a las tradiciones locales.

La noticia resonó en Argentina por un motivo particular: Mauro Icardi vive actualmente en Turquía, donde juega para el Galatasaray. El país se convirtió en su hogar y también en escenario de la relación con su nueva pareja, lo que disparó comentarios irónicos en las redes:“Atención China Suárez, atención nueva novia de Icardi: ¡en Turquía hay que tener cuidado hasta con lo que hacés en la calle!”. Sobre todo, por el uso de velo en la cabeza en los templos ya que siempre publica fotos cuando los visita.

