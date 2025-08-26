El descargo de la Suizo Argentina en plena investigación de ANDIS por presuntas coimas

“Suizo Argentina continúa diariamente con la actividad (…) en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad, como así también la de los más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y el bienestar de los argentinos”, completó la compañía.

La investigación por presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos y farmacéuticos, que involucra a funcionarios y empresarios, sigue en curso en la Justicia.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina: quién es quién en la familia Kovalivker

Jonathan Simón Kovalivker, presidente y accionista de Suizo Argentina, se presentó este lunes en Comodoro Py tras ser citado por la Justicia en la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su hermano, Emmanuel Kovalivker, había sido encontrado días atrás durante un allanamiento en Nordelta, con sobres que contenían 266.000 dólares y siete millones de pesos.

La familia Kovalivker, dueña de una de las droguerías más antiguas del país, con 102 años de historia, vive rodeada de un estilo de vida ostentoso. Según revelaron en el noticiero de América, poseen más de una decena de autos de alta gama, incluidos varios Porsche, que reflejan la capacidad económica adquirida durante el crecimiento exponencial de Suizo Argentina, especialmente en los últimos años.

La estructura societaria de la compañía muestra un reparto de poder significativo: el control mayoritario está en manos del padre, Eduardo Jorge Kovalivker, con el 64,5% del capital social. Jonathan, con poco más del 21% de las acciones, ocupa la presidencia y se presenta como la cara visible de la empresa en su relación con el Estado. Emmanuel, con apenas el 0,015% del capital, mantiene un rol activo en la gestión, a pesar de su participación mínima en términos de capital.

hermanos Kovalivker

Ambos hermanos son quienes llevan adelante el negocio familiar luego de que su padre, Eduardo, se retira del negocio para dedicarse a la poesía. Según destacaron en el noticiero de América, en el rubro llamó la atención el "extraordinario crecimiento de la droguería" en los últimos años cuando los hermanos tomaron su dirección. Sobre Jonathan, confiaron que es conocido como el "Corredor" no solo por el gusto por los autos deportivos sino porque "armó una autopista de llegada al Estado y era una especie de facilitador para otros".

Solo en 2024, Suizo Argentina cobró 19.000 millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad, un volumen que posiciona a la empresa como una de las principales proveedoras del organismo. La investigación judicial apunta a determinar si parte de esos ingresos se manejaron mediante pagos ilegales o maniobras irregulares, tal como surge de los audios difundidos del exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, quien mencionó directamente a la firma y describió un esquema de sobreprecios y pagos vinculados a funcionarios del Estado.