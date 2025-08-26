Se conoció el momento en el que Gimena Accardi anticipó la separación de Nico Vázquez y el impactante motivo

Según contó Gimena, lo particular de esa obra fue que era la primera vez que Nicolás Vázquez asumía por completo la dirección mientras ella estaba en escena. “Acá era el primer proyecto donde él dirigía 100% y dije: ‘Nos vamos a matar, nos matamos. Este proyecto trae el divorcio porque aparte de estar todo el día…’”, recordó en su charla con De Brito.

Aunque en ese momento lo relativizó aclarando que “fue el proyecto donde mejor nos llevamos”, los meses siguientes demostrarían que algo no estaba del todo bien. La pareja finalmente confirmó su separación, y las versiones de un acercamiento entre Vázquez y su compañera de elenco Andrés Gil comenzaron a tomar fuerza.

Gimena luego confesó que la ruptura está ligada a una infidelidad de su parte, aunque negó que sea con Gil.