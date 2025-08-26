En vivo Radio La Red
Nicolás Vázquez
Gimena Accardi
¡Confesión anticipada!

Se conoció el momento en el que Gimena Accardi anticipó la separación de Nico Vázquez y el impactante motivo

El día que Gimena Accardi anticipó la separación de Nico Vázquez y adelantó hasta el impactante motivo. Mirala.

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sacudió al mundo del espectáculo. Después de 18 años juntos, la pareja anunció el final de su relación en medio de fuertes rumores de infidelidad. Pero lo que pocos recordaban es que meses atrás, Gimena había lanzado una frase en una entrevista con Ángel de Brito que hoy cobra un nuevo significado.

Este proyecto trae el divorcio”, dijo entre risas la actriz cuando hablaba de la obra que protagonizó con Andrés Gil, dirigida por Vázquez. Aunque en ese momento sonó a un simple comentario, con el tiempo se transformó en una especie de presagio.

Gimena y Nicolás siempre fueron considerados una de las parejas más sólidas de la farándula argentina. En reiteradas ocasiones hablaron de cómo atravesaron juntos momentos muy duros, desde el fallecimiento del hermano del actor hasta crisis profesionales y personales.

Sin embargo, el trabajo conjunto en la obra que compartieron pareció marcar un antes y un después. “Somos como cualquier otra pareja. Lo que pasa es que por ahí son tantos años juntos…”, reflexionó Accardi en esa misma entrevista, dejando entrever que la convivencia y las presiones laborales podían generar roces.

Según contó Gimena, lo particular de esa obra fue que era la primera vez que Nicolás Vázquez asumía por completo la dirección mientras ella estaba en escena. Acá era el primer proyecto donde él dirigía 100% y dije: ‘Nos vamos a matar, nos matamos. Este proyecto trae el divorcio porque aparte de estar todo el día…’, recordó en su charla con De Brito.

Aunque en ese momento lo relativizó aclarando que fue el proyecto donde mejor nos llevamos, los meses siguientes demostrarían que algo no estaba del todo bien. La pareja finalmente confirmó su separación, y las versiones de un acercamiento entre Vázquez y su compañera de elenco Andrés Gil comenzaron a tomar fuerza.

Gimena luego confesó que la ruptura está ligada a una infidelidad de su parte, aunque negó que sea con Gil.

