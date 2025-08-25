En vivo Radio La Red
HORROR

Quiénes eran el hombre y la mujer hallados muertos en un auto: la terrible historia detrás

Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un vehículo sospechoso detenido cerca de un barrio privado. Lo que encontraron dentro los investigadores dejó a todos sin palabras.

El hallazgo de una pareja muerta a balazos dentro de un auto abandonado en un camino rural de San Antonio de Areco conmovió a la provincia de Buenos Aires y despertó múltiples hipótesis. Con el correr de las horas, la Justicia logró identificar a las víctimas y reconstruir parte de la secuencia que, según los investigadores, apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Florencia Revah (31 años) y Esteban Alejandro Suárez (45). Ambos fueron encontrados dentro de un Chevrolet Onix blanco, estacionado bajo un árbol y sin patentes visibles, a pocos metros de la Ruta Nacional 8. El auto no tenía pedido de secuestro y estaba radicado en General Pacheco, Tigre, donde al menos Suárez tenía domicilio.

El hallazgo del auto abandonado con dos cuerpos sin vida adentro

El domingo por la tarde, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un vehículo sospechoso detenido cerca del barrio privado Haras Vacaciones, en las afueras de San Antonio de Areco.

Cuando los patrulleros llegaron al lugar se encontraron con una escena estremecedora: en el asiento del conductor estaba el cuerpo de un hombre con una herida de bala en la sien y una pistola a su lado. En el asiento trasero, envuelto en plástico similar a una cortina de baño y cubierto con camperas, yacía el cuerpo de una mujer.

Uno de los detalles que llamó la atención fue que en la tapa del tanque de combustible colgaba un trapo, lo que hizo suponer a los peritos que se intentó incendiar el vehículo. Las fuentes de la investigación creen que su intención inicial era incendiar el auto, pero se arrepintió y se quitó la vida.

Cómo habría ocurrido el crimen

La principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Los investigadores creen que Suárez habría asesinado a su pareja en otro lugar y luego trasladó el cuerpo hasta el auto.

Las autopsias confirmaron que Florencia Revah presentaba al menos tres heridas de arma de fuego: dos impactos con orificio de entrada en el pecho y salida en la espalda, y un tercero en el cuello. Por su parte, Suárez tenía un disparo en la cabeza, compatible con un suicidio.

La diferencia en la data de muerte de ambos cuerpos refuerza la teoría de que el crimen ocurrió en otra localidad y que el hombre eligió ese descampado para abandonar el auto y quitarse la vida.

Los elementos encontrados en la escena

Dentro del vehículo, los peritos de la Policía Científica secuestraron elementos clave: una pistola Bersa con mira láser infrarroja; m ás de 25 cartuchos calibre 9 mm; tres vainas servidas, dos en la parte trasera del auto y una en el asiento delantero; los DNI de las víctimas; t res teléfonos celulares.

Estos comprobantes permitieron establecer que la pareja había circulado en las horas previas y que el vehículo no fue la escena primaria del crimen.

Antecedentes de violencia de género

Un dato crucial surgió de la investigación judicial: Florencia Revah había denunciado a Suárez por violencia de género en dos oportunidades. La primera denuncia fue en febrero de 2021, bajo la carátula de lesiones leves agravadas por el vínculo. La segunda, en abril de 2025, incluyó un pedido de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento, además de una exclusión del hogar.

Esos antecedentes refuerzan la hipótesis del femicidio seguido de suicidio como principal línea de investigación.

La palabra de las autoridades

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, expresó su conmoción en conferencia de prensa: “Se los logró identificar y no son de nuestra ciudad. Este es un hecho tremendo y lamentable, no estamos acostumbrados a que ocurra algo así”.

Por su parte, el secretario de Seguridad local, Ramón Ojeda, agregó: “A priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar. Estaba en el asiento de atrás, envuelta y tapada, lo que indica que fue trasladada y que allí se intentó descartar el cuerpo”.

Una ciudad en shock

San Antonio de Areco, una localidad de poco más de 25 mil habitantes conocida por su tradición gauchesca y su tranquilidad, quedó sacudida por la noticia. “Nunca pasó algo así en esta ciudad. Es terrible”, expresó un vecino al enterarse de la identidad de las víctimas.

El caso, que quedó en manos del fiscal Luis Emilio Carcagno, de la UFI N° 6 de Mercedes, se maneja con cautela, aunque cada paso de la investigación parece confirmar la hipótesis de un femicidio con final trágico.

El rol de la evidencia

Los tickets de peaje hallados en el auto resultan fundamentales para reconstruir los últimos movimientos de la pareja. Permitieron comprobar que habían recorrido distintos tramos de la Ruta 8 antes de terminar en el camino rural donde fueron encontrados.

Los peritos también analizan los teléfonos celulares secuestrados, con el objetivo de determinar si hubo mensajes previos, llamados de auxilio de la víctima o algún registro que permita precisar la dinámica del crimen.

